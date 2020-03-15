Новости в instagram

23 минуты назад

«Весна, а-ха-ха, прекрати!»

293
#соцсети #погода #зима #снег
1

Сегодня многих шокировал вид за окном. Небывало рано установившаяся весна резко сменилась на привычную для этого сезона зимнюю картинку. Это не стало сюрпризом.

Еще вчера на улице можно было гулять в ветровках и любоваться распускающимися в палисадниках крокусами, а сегодня вся земля укрыта надежным слоем весеннего снега. Накануне спасатели предупреждали, что в регион возвращается зима. Впрочем, снежная картинка не задержится: столбики термометров уже завтра поползут вверх и к четвергу должны достичь +13С. А пока – любуемся на зимние мартовские снимки и соглашаемся или не соглашаемся с авторами фото в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Корнеев (@chip_tuning_lipetsk)



















293
#соцсети #погода #зима #снег
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: арест полковника, убийство из-за «чёрта» и коронавирус
#вечёрка
11
Липецкая вечЁрка: арест полковника, убийство из-за «чёрта» и коронавирус

13.03.2020 20:20

Новости в instagram
Система настроена: липецкие врачи показали силы и средства борьбы с коронавирусом
#коронавирус
179
Система настроена: липецкие врачи показали силы и средства борьбы с коронавирусом

13.03.2020 16:50

Здоровье
Little Big презентовала песню для «Евровидения»
#Евровидение
14
Little Big презентовала песню для «Евровидения»

13.03.2020 15:59

Новости в instagram
Дело 28-летнего отца, обвиненного в гибели грудной дочери, направлено в суд
#несчастный случай
6
Дело 28-летнего отца, обвиненного в гибели грудной дочери, направлено в суд

13.03.2020 14:42

Происшествия
Липецкий врач Андрей Филатов VS «доктор Юра Климов из Ухани»
#коронавирус
55
Липецкий врач Андрей Филатов VS «доктор Юра Климов из Ухани»

13.03.2020 14:30

Здоровье
Липецкий авиацентр провел масштабные учения
#авиацентр #учения
27
Липецкий авиацентр провел масштабные учения

13.03.2020 08:09

Общество