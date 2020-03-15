«Весна, а-ха-ха, прекрати!»

Сегодня многих шокировал вид за окном. Небывало рано установившаяся весна резко сменилась на привычную для этого сезона зимнюю картинку. Это не стало сюрпризом.

Еще вчера на улице можно было гулять в ветровках и любоваться распускающимися в палисадниках крокусами, а сегодня вся земля укрыта надежным слоем весеннего снега. Накануне спасатели предупреждали, что в регион возвращается зима. Впрочем, снежная картинка не задержится: столбики термометров уже завтра поползут вверх и к четвергу должны достичь +13С. А пока – любуемся на зимние мартовские снимки и соглашаемся или не соглашаемся с авторами фото в соцсетях.