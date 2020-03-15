Путин поставил точку в законе о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин поставил точку в законе о поправке к Конституции. Законопроект, подписанный главой государства, появился на официальном портале правовой информации в субботу, 14 марта.



Напомним, что накануне, 13 марта, изменения в Основной закон поддержали все региональные парламенты в стране. Затем документ утвердили в Совете Федерации. Всего закон о поправках в Конституцию поддержали 164 сенатора, один высказался против. Только после этого законопроект был направлен на подпись президенту. До этого, 11 марта, поправки окончательно, в третьем чтении, одобрили депутаты Госдумы.



Как ранее заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, по процедуре пакет изменений должны были поддержать две трети региональных парламентов, а затем - утвердить Совфед.



Но окончательный ответ о необходимости поправок к Конституции страны дадут жители России. Всероссийское голосование по новому тексту Конституции назначено на 22 апреля - будний день, который объявлен выходным. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00.



Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в начале января 2020 года, озвучивая послание Федеральному Собранию. В среду, 4 марта, была завершена работа профильного думского комитета над поправками ко второму чтению. Всего поступило почти 400 предложений.



Первые чтения президентского пакета поправок в Конституцию России уже состоялись. Вторые чтения откладывались несколько раз, чтобы каждый мог внести свою часть предложений, а рабочая группа сформировала исчерпывающий список инициатив.



Свои предложения перед вторыми чтениями внёс и президент России Владимир Путин. В том числе российский лидер призвал подумать о тезисе "государствообразующий народ", который объединён русским языком. Кроме того, дошла до вторых чтений важнейшая поправка о Боге в Основном законе страны. Её поддержали представители всех крупнейших религиозных конфессий в России.

