В мире

сегодня, 10:31

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

148
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан. Об этом в интервью порталу "Зеркало недели" заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

Экономист не уточнил, какие страны имеет в виду, однако, по его словам, спустя пару лет после дефолта рынки обычно вновь открывают свои двери для этих государств. Кроме того, по мнению собеседника портала, в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, а дефолт сам по себе является проблемой тех, кто дал деньги в долг.

"Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе", — сказал Стаббс.

По его мнению, если страна пытается найти средства для погашения облигаций, ей уже приходится идти на непопулярные шаги во внутренней политике.

На прошлой неделе премьер-министр Ливана Хасан Дияб заявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам и начале переговоров с кредиторами по реструктуризации долгов, сообщает ria.ru

148

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Правозащитника Льва Пономарева избили в полиции
Правозащитника Льва Пономарева избили в полиции

сегодня, 10:00

В мире
В ДНР сообщили о гибели мужчины после обстрела со стороны ВСУ
В ДНР сообщили о гибели мужчины после обстрела со стороны ВСУ

сегодня, 07:39

В мире
Заговор раскрыт? «Хозяева денег» запустили коронавирус для свержения двух президентов
1
Заговор раскрыт? «Хозяева денег» запустили коронавирус для свержения двух президентов

вчера, 12:42

В мире
В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС
В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС

вчера, 12:37

В мире
Дочь блогерши Диденко узнала о смерти отца и стала танцевать
Дочь блогерши Диденко узнала о смерти отца и стала танцевать

вчера, 12:32

В мире
Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada
Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada

вчера, 08:08

В мире