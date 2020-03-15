В мире
20 минут назад
Правозащитника Льва Пономарева избили в полиции
В полицию он попал после одиночного пикета у здания ФСБ на Лубянке
Об этом сам Пономарев сообщил «Эху Москвы».
78-летний правозащитник намерен обратиться в суд. Всего на Лубянке было задержано около 50 человек, в т.ч. координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.
78-летний правозащитник намерен обратиться в суд. Всего на Лубянке было задержано около 50 человек, в т.ч. координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.