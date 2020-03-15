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20 минут назад

Правозащитника Льва Пономарева избили в полиции

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В полицию он попал после одиночного пикета у здания ФСБ на Лубянке

Об этом сам Пономарев сообщил «Эху Москвы».

78-летний правозащитник намерен обратиться в суд. Всего на Лубянке было задержано около 50 человек, в т.ч. координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.
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