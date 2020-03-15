В России

37 минут назад

Трое несовершеннолетних заболели коронавирусом в Москве

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Трое несовершеннолетних заболели коронавирусом в Москве

Число заразившихся Covid-19 в России, увеличилось на 14 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуаии с коронавирусом.

Девять случаев оперативно выявили в Москве, один — в Подмосковье, один — в Петербурге, два — в Кемеровской области, один — в Калининградской области.

Среди заболевших коронавирусом оказались трое подростков. Школы, в которых они учатся, были закрыты.

Медики уже выяснили, что все пациенты в последние две недели посещали страны с опасной эпидемиологической обстановкой. Они прибыли из Женевы, Инсбрука, Гренобля, Цюриха и Мюнхена.

Никто из заразившихся после прилёта не ходил на работу, поэтому санитарные службы дают благоприятный прогноз.

Своевременно удалось установить все контакты заболевших и взять их под наблюдение.

Всего в России сейчас 59 больных коронавирусной инфекцией.

Помимо 56 россиян, это два китайца и один гражданин Италии. Выздоровели три человека. Кроме того, выписаны эвакуированные из Японии граждане России с лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает news.rambler.ru

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