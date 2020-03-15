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сегодня, 07:39

В ДНР сообщили о гибели мужчины после обстрела со стороны ВСУ

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Житель посёлка Сигнальное самопровозглашённой Донецкой народной республики, который пострадал в результате обстрела со стороны украинских военных, скончался от полученных ранений.

Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«Мужчина 1935 года рождения из посёлка Сигнальное скончался от полученных ранений», — заявила она.

Ранее представитель Донецка в СЦКК заявил, что житель ДНР получил осколочное ранение брюшной полости и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Также 14 марта в ДНР заявили, что трое человек получили осколочные ранения в результате ночного обстрела Горловки с украинской стороны.
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