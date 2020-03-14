Происшествия

сегодня, 20:37

Камера наблюдение записала наезд на женщину в Липецке

7 1103
#ДТП
1
Камера наблюдение записала наезд на женщину в Липецке

Нарушителя поймали сегодня в Хлевенском районе после введения плана «Перехват».

Загрузка плеера
ДТП у дома № 106 по проспекту Победы в Липецке попало на видеозапись камеры наблюдения.

Водитель «Шкоды» не дождался, пока пешеходы пройдут «зебру» и поехал и зацепил женщину. После этого он не остановился и скрылся. Пешеход в сопровождении другого человека, хромая, перешел дорогу. Через 15 минут на место подъехала скорая.

Напомним, что очевидцы передали информацию о происшествии и номер автомобиля полиции. После этого был объявлен план «Перехват». Спустя час сотрудники ДПС на 4-м километре дороги «Хлевное-Липецк» остановили автомобиль и задержали водителя. Им оказался 36-летний житель Липецка.
7 1103
#ДТП
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ха-ха

15 минут назад
Каждый день мы неадекватные сумасшедшие ПРИМАТЫ с иносранью тупой головной башки (смысл существования - инохлам) создаем новости для этого сайта: инотаз смяло деревом, инотаз бросился на урну, инотаз выехал на встречку, инотаз обстреляли, инотаз улетел в кювет, инотаз влетел в столб, инотаз наехал на пешеходов, инотаз развалился в яме, инотазами засрали тротуары и газоны, инотаз сгорел, инотаз перевернулся, инотаз вьехал в забор. Почему это происходит? Да потому что нас отмороженных дебилов не ставят на учет в Аксакова, нам потомственным алкашам выдают права, нам безмозглому быдлу рекламируют и втюхивают ИНОгавно, нам вонючим рукожопым нищебродам банки дают кредиты, и нас понаехавший вечно обосранный люмпен в драных портках некому выгнать отсюда поганой метлой! Да, еще мы считаем наши инорыгаловки автомобилями, хотя адекватные люди знают, что это ИНОгавно ездить не способно!
ответить

Гость

25 минут назад
Молодцы, что это довели дело до конца, а то этих крысятников как на помойке развилось. Наши дети от них страдают и в шоке номеров не занимают.
ответить

молодой тупняк

52 минуты назад
Доктор, ты лапшу на уши не вешай, а для начала узнай что говорят лучшие врачи страны про препараты которые поднимают иммунитет, я тебе вкратце опишу. Во-первых эти препараты не рекомендуют употреблять без назначения врача, во-вторых врач их может назначить только после того, когда будет уверен в том что ваш иммунитет надо приподнять, в третьих если при хорошем иммунитет употреблять такие препараты, то в дальнейшем ваш иммунитет может упасть и подвести в нужный момент, вот так говорят врачи!
ответить

Очевидно,

55 минут назад
я же говорю - поймали быдлана, а теперь треба отрезать ему яйки.
ответить

SK

56 минут назад
Этот пи..р спецом нажал на газ, не понравилось что пешие слишком медленно переходили дорогу.
ответить

Доктор

сегодня, 21:05
Как не подцепить КОРОНАВИРУС ??? Суть в том что вирус не цепляется к тем у кого сильный иммунитет, значит если поднять иммунитет то можно вообще не заразиться или переболеть без осложнения (которые вызывают смерть), так вот есть наш препарат который отлично поднимает иммунитет, опробовано и реально помогает, вот о нем и главный иммунолог говорит ---- http://bit.do/medblog
ответить

молодой тупняк

сегодня, 21:00
Специально задел, такие господа вокруг людей не замечают, он считает что главный перец в стране, а может даже и в мире, отдать его надо на растерзание к сенсею или отпетушителю!
ответить

Еще в рубрике

Пожарные тушили дом в Чаплыгине
#пожар #МЧС
Пожарные тушили дом в Чаплыгине

39 минут назад

Происшествия
«Гранта» вылетела в кювет после столкновения с внедорожником
#ДТП
4
«Гранта» вылетела в кювет после столкновения с внедорожником

52 минуты назад

Происшествия
Белгородец купил поддельные права в Липецке
#удостоверение #права
7
Белгородец купил поддельные права в Липецке

сегодня, 19:27

Происшествия
На проспекте Победы водитель «Шкоды» сбил женщину и уехал, его догнали в Хлевенском районе
#авария #ДТП
38
На проспекте Победы водитель «Шкоды» сбил женщину и уехал, его догнали в Хлевенском районе

сегодня, 13:57

Происшествия
Сразу двух водителей арестовали Липецке за оставление места ДТП
#авария #ДТП
19
Сразу двух водителей арестовали Липецке за оставление места ДТП

сегодня, 11:57

Происшествия
Последствия ветра: 16 отключений электроэнергии, 28 возгораний сухой травы
#Ветер
6
Последствия ветра: 16 отключений электроэнергии, 28 возгораний сухой травы

сегодня, 11:12

Общество