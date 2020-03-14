Происшествия
сегодня, 20:37
Камера наблюдение записала наезд на женщину в Липецке
Нарушителя поймали сегодня в Хлевенском районе после введения плана «Перехват».
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ДТП у дома № 106 по проспекту Победы в Липецке попало на видеозапись камеры наблюдения.
Водитель «Шкоды» не дождался, пока пешеходы пройдут «зебру» и поехал и зацепил женщину. После этого он не остановился и скрылся. Пешеход в сопровождении другого человека, хромая, перешел дорогу. Через 15 минут на место подъехала скорая.
Напомним, что очевидцы передали информацию о происшествии и номер автомобиля полиции. После этого был объявлен план «Перехват». Спустя час сотрудники ДПС на 4-м километре дороги «Хлевное-Липецк» остановили автомобиль и задержали водителя. Им оказался 36-летний житель Липецка.
Водитель «Шкоды» не дождался, пока пешеходы пройдут «зебру» и поехал и зацепил женщину. После этого он не остановился и скрылся. Пешеход в сопровождении другого человека, хромая, перешел дорогу. Через 15 минут на место подъехала скорая.
Напомним, что очевидцы передали информацию о происшествии и номер автомобиля полиции. После этого был объявлен план «Перехват». Спустя час сотрудники ДПС на 4-м километре дороги «Хлевное-Липецк» остановили автомобиль и задержали водителя. Им оказался 36-летний житель Липецка.
ха-ха
Гость
молодой тупняк
Очевидно,
SK
Доктор
молодой тупняк