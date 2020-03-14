Мини-футбол: поражение за поражением и новое падение в турнирной таблице

"Дубль" бывшего игрока "Металлурга" вышел эффектным, но его не хватило даже для ничьей.

Мини-футбольный клуб из Липецка потерпел домашнее поражение от соседа по турнирной таблице уфимской «Алги» - 2:4 и переместился ещё на одну строчку вниз в турнирной таблице.

В матче, который прошёл во дворце спорта «Атлант» без зрителей, светлым пятном (не только в переносном, но и в прямом смысле из-за цвета волос) у липчан стал недавно перешедший в мини-футбол экс-защитник липецкого «Металлурга» Глеб Подковыров (на фото), сегодня оформивший «дубль».

Именно Подковыров и был близок к тому, чтобы открыть счёт, но на 5-й минуте голкипер гостей Вадим Головачёв отразил его мощный удар, который, похоже, становится визитной карточкой Глеба в мини-футболе.

Ответ «Алги» через три минуты получился не менее опасным: Айдар Хасанов завершил сольный проход мощнейшим выстрелом в нижний угол, и голкиперу липчан Ярославу Плево пришлось проявлять чудеса растяжки, чтобы в шпагате перевести мяч на угловой.

Нули на табло оказались стертыми на 10-й минуте, и в этом моменте липчан подвела потеря мяча на своей половине поля. Станислав Арсланов воспользовался этим и поразил дальний угол – 1:0.

Липчане уже к середине первого тайма успели израсходовать лимит в пять фолов, причём дважды были наказаны… за игру руками. В итоге шестое нарушение правил привело к 10-метровому на 17-й минуте, и Дмитрий Куликов не оставил шансов вратарю липчан – 0:2.

Самый красивый мяч был забит за секунду до перерыва: голкипер «Алги» Головачёв выбил мяч ногой к чужим воротам, а Искандер Ахмадеев подставил голову так, что мяч по высокой красивой дуге вонзился под перекладину…

Второй тайм стал бы формальностью, если бы не Подковыров. На 33-й минуте после прохода и передачи в центр Павла Назарова он принял мяч и с бильярдной точностью пробил в дальний угол – 1:3. В тот момент на площадке находилась четверка исключительно футболистов Липецкой области – Подковыров, Назаров, Максим Истомин и Андрей Хромых (в этой команде местный почти всегда означает и один из самых низкооплачиваемых, прим.). Наконец-то получил свой шанс в этой игре и Александр Паламарчук, которого так упорно не хотели заявлять в начале сезона…

В следующий раз Подковыров «расчехлил пушку» на 39-й минуте, отправив мяч в ворота от бровки. На «пятачке» боролся и закрывал обзор вратарю Вадим Цай – возможно, он даже чуть подправил мяч, но по громкой связи автором гола объявили Подковырова.

Цаю вскоре пришлось «менять профессию» и ради спасения матча надевать футболку вратаря-гонялы. Но извлечь выгоды липчане не смогли, а на последних секундах Фидан Низамутдинов поразил пустые ворота липчан.

Неизвестно, на кого в «Атланте» произвела такое сильное впечатление победа «Алги», но в Ассоциацию мини-футбола России (АМФР) была передана информация о победе гостей со счётом – 4:0, словно не было двух голов хозяев. В таком виде она висит на официальном сайте Ассоциации до сих пор…





Но если серьезно, результаты команды падают, и свежующие люди подтвердят, что в этом в последнюю очередь виноваты тренеры и игроки. Ведь всё начинает гнить… ну вы сами знаете с чего.

«Алга» обошла Липецк и отправила его уже на 6-ю строчку в турнирной таблице. По спортивным результатам быть бы липчанам и вовсе 7-ми, но АМФР сняла аж 30 очков со столичного «Динамо», которое и в этом сезоне играет лучше нашего. В прошлом году клуб из Липецка финишировал на 8-м месте, сейчас речь идёт уже о результатах всего на одну или пару строчек выше в турнирной таблице. И на это потрачены почти 30 миллионов рублей из областного бюджета, выделенные на этот клуб. На то, чтобы быть не 8-ми, а 6-ми? Такой менеджмент претендует на то, чтобы стать самым неэффективным в многолетней истории липецкого спорта.

Липецк – «Алга» (Уфа) - 2:4 (0:3)

Голы: Арсланов, 10 (0:1). Д.Куликов, 17 (0:2 с 10-м). Ахмадеев, 25 (0:3). Подковыров, 33 (1:3). Подковыров, 40 (2:3).

Липецк: Плево - Паламарчук, Назаров, А.Зайцев, Кондратьев - Истомин (к), Адамов, Зайков, Волошин - Цай, А.Хромых, Подковыров.

«Алга»: Головачёв - Сафаров (к), Арсланов, Бадертдинов, Д.Куликов - Ахмадеев, Зусько, Хасанов, Низамутдинов.

Предупреждение: Зусько, 8. Фолы: 7-4 (6-2).

Судьи А.Иванов (Хотьково), Ю.Рубцов (Москва).

14 марта. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК Атлант. Без зрителей.