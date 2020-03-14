Общество

сегодня, 16:21

Евгения Уваркина посетила спортивные и социальные стройки Липецка

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#строительство #спорт #благоустройство
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Евгения Уваркина посетила спортивные и социальные стройки Липецка

Строительство и благоустройство стали темами утреннего выездного совещания главы Липецка.

Мэр Липецка Евгения Уваркина посетила несколько строительных объектов и рынок сегодня утром, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Первой сточкой стал стадион «Литейщик» в районе Сырского рудника. Его реконструкция началась в прошлом году. Сегодня на футбольном поле уложен синтетический газон. Разрушившееся асфальтовое покрытие беговой дорожки, идущей по периметру, сменили на полимерное. Как только потеплеет, в порядок приведут расположенные на территории объекта баскетбольную и волейбольную площадки. Комфортнее станет и зрителям – ушли в прошлое старые трибуны. Металлическую конструкцию укрепили, заменили пол и лавочки. По вечерам над стадионом будут загораться современные светодиодные светильники. Территория спортивного объекта обнесена забором, но доступ сюда для всех любителей активного отдыха будет открытым.

Затем Евгения Уркина и руководители профильных структурных подразделений администрации переместились на расположенный по соседству микрорайон «Европейский», где сейчас продолжается строительство школы. У учреждения, рассчитанного на 800 мест, будет собственный бассейн, который, наряду с учениками, смогут посещать и жители района. В настоящий момент здесь продолжается устройство фундамента здания.

- Найти решение и доложить мне в кратчайшие сроки, - две недели Евгения Уваркина дала на проработку вопроса с организацией подхода к стоящему рядом с будущей школой ясельному корпусу детского сада №32. Сегодня дорогу к образовательному учреждению перекрывают строящиеся дома. Поэтому часть пути малышам и их родителям приходится проделывать по краю проезжей части, не оборудованному для пешеходов.

Следующей точкой стал рынок 9 микрорайона. Здесь критике подверглись разношерстные вывески, портящие облик города, и киоски, преграждающие часть тротуара. Также градоначальница отметила, что парковка у рынка и расположенного рядом торгового центра должна быть бесплатной.

Как сказано в пресс-релизе, твердую «четверку» поставила Евгения Уваркина сокольскому парку, который частично благоустроили прошлой осенью. Здесь поменяли покрытие пешеходных дорожек, обустроили игровую зону для малышей, в парке появились современные карусели, создана площадка для выгула собак. Вместе с тем, есть и ряд нерешенных задач. В их числе реконструкция фонтана, работы по обновлению малых архитектурных форм, приведение в порядок построек и надземных узлов теплотрасс.

Выездное совещание, стартовавшее на стадионе «Литейщик», завершилось на стадионе «Сокол». Спортивный объект также преобразился в прошлом году – произведен капитальный ремонт футбольного поля, ограждения, освещения, коммуникаций. Обновили трибуны, световое табло. Появилось видеонаблюдение. Впереди ремонт входной группы и выравнивание территории черноземом.

В рамках объезда глава Липецка обратила внимание руководителей управлений округами на ряд территорий, где необходимо провести уборку. В ближайшее время сразу на нескольких площадках состоятся субботники, которые объединят местных жителей и представителей бизнеса.
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#строительство #спорт #благоустройство
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Комментарии (30)

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Олег

8 минут назад
Да,человек из деревни уехать может,а деревня из человека никогда.Лицимеры кто рядом с этой дамой, ну подскажите ей пожалуйста, что хватит народ смешить.
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Нона

11 минут назад
то есть вы прям вот так вот сразу - уркина и всё))))))))))
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Личи

12 минут назад
Сергей Зверев, ахаха
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Краткость - сестра таланта

14 минут назад
Уркина - лучше не скажешь! Браво, город 48!
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На фото

15 минут назад
Воронин, как настоящий дорожник, взглядом поймал некачественную работу по строительству тротуара и бордюра.
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Уркина

15 минут назад
Ха-ха-ха
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РАБОТЫ БЛ НЕЕТ ВСЕ БЕГУТ

21 минуту назад
В ЛИПЕЦКЕ РАЗВАЛИЛИ ВСЕ КРОМЕ ДОЛБАННОГО НЛМК. РАБОТАТЬ НЕГДЕ, ПЛАТЯТ СМЕШНЫЕ КОПЕЙКИ. МУЖИКАМ 20Т. ЛЮДИ УЕЗЖАЮТ ИЛИ СПИВАЮТСЯ И СТАНОВЯТСЯ НАРКОМАНАМИ. НЕ ХВАТАЕТ ДАЖЕ НА ОДЕЖДУ. А РНИ МИЛЛИАРДЫ ОСВАИВАЮТ И ПАРКИ СТРОЯТ ДЛЯ САМИХ СЕБЯ. СЫТЫЕ НЕ ПОНИМАЮТ ГОЛОДНЫХ. МУЖИК БЕЗ РАБОТЫ И ДЕНЕГ ОЧЕНЬ ОПАСЕН ДЛЯ ОБЩЕСТВА. ПРОСНИТЕСЬ ВО ВЛАСТИ ВЫ НАРОД НЕ СЛЫШИИ!!!!!!!!
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Созерцатель

22 минуты назад
Плётки в руках не хватает.
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Уваркина и 146 млн на Нижний парк

23 минуты назад
Главврач Плёхи, хватит ныть ,на субботник ,живо !
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Главврач Плёхи

23 минуты назад
По виду Уваркиной...ищет,а чтобы ещё испортить или угробить в городе...Не все места ещё испоганили..работы много...
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