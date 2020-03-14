Погода в Липецке
22 минуты назад
Прогнозы синоптиков сбываются: в Липецке прошел град
Сегодня после обеда в Липецке и Липецком районе прошел град.
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Как рассказывают жители улицы Шкатова, из темных туч в центре Липецка пошел град. Метеорологическое явление быстро закончилось - льдинки растаяли.
Такая же ситуация повторилось в селе Ситовка Липецкого района. Жительница сняла на видео, как ее и соседние приусадебные участки засыпает градом.
Сегодня спасатели распространили экстренное предупреждение. Со ссылкой на синоптиков они сообщили, что в ближайшие сутки будет ветряная погода с порывами до 15-20 метров в секунду, возможен снег и мороз до трех градусов.
Такая же ситуация повторилось в селе Ситовка Липецкого района. Жительница сняла на видео, как ее и соседние приусадебные участки засыпает градом.
Сегодня спасатели распространили экстренное предупреждение. Со ссылкой на синоптиков они сообщили, что в ближайшие сутки будет ветряная погода с порывами до 15-20 метров в секунду, возможен снег и мороз до трех градусов.