После аномального тепла – резкое похолодание: в Липецке минусовые температуры даже днем

За историю метеонаблюдений температура в Липецке в этот день колебалась от 20 градусов мороза до 13 градусов тепла.

В ближайшие сутки через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт Атлантического циклона – временами пройдут небольшие дожди, переходящие в снег. Температура понизится до минусовой, усилится ветер до 16-21 м/сек. Среднесуточные температуры составят 1-3 градуса мороза, что около климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, временами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем также небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов мороза.



15 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 20 градусов мороза.

