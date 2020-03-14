Происшествия

35 минут назад

Водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия

5 654
#ДТП #пешеход
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Водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия

Его машина была задержана по горячим следам в Хлевенском районе Липецкой области.

Сегодня в Липецке в 10.47 на пешеходном переходе у дома 106 на проспекте Победы автомобиль «Шкода» сбил 38-летнюю женщину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель с места происшествия скрылся, а пешеход получил травму ноги. Очевидцы успели запомнить номер и передать его полицейским.

- В связи с происшествием был введен план «Перехват», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – В 11.30 сотрудники ДПС Хлевенского района на 4-м километре дороги «Хлевное-Липецк» остановили разыскиваемый автомобиль и задержали водителя. Им оказался 36-летний житель Липецка.

Напомним, что на днях два водителя отправились под административный арест за оставление места ДТП.
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#ДТП #пешеход
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Комментарии (5)

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Перри Мейсон

5 минут назад
Хохол какой нибудь... За Крым мстит.
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Товарищ Поддорожный

6 минут назад
И, как всегда, сбили, наверное, на пешеходном переходе, и это как-то даже не удивительно! Это вошло уже в привычку вещей давить людей на зебре!!!
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в СССР такого не было

15 минут назад
для тупых и трусливых патриотов рассеянцев это нормально..потому кто мог уже давно свалил от этого быдла в проклятые европы.
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***

24 минуты назад
Таких * надо на месте расстреливать, без суда и следствия, чтобы не повадно было другим!!!
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Он

28 минут назад
Совершил таран !.
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