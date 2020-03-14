Водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия

Его машина была задержана по горячим следам в Хлевенском районе Липецкой области.

Сегодня в Липецке в 10.47 на пешеходном переходе у дома 106 на проспекте Победы автомобиль «Шкода» сбил 38-летнюю женщину.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель с места происшествия скрылся, а пешеход получил травму ноги. Очевидцы успели запомнить номер и передать его полицейским.



- В связи с происшествием был введен план «Перехват», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – В 11.30 сотрудники ДПС Хлевенского района на 4-м километре дороги «Хлевное-Липецк» остановили разыскиваемый автомобиль и задержали водителя. Им оказался 36-летний житель Липецка.



Напомним, что на днях два водителя отправились под административный арест за оставление места ДТП.