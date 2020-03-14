На Яндекс-картах Липецка появился «фейк»

Объездные улицы Индустриальная и 2-я Индустриальная в Липецке отмечены как перекрытые.

Сегодня днем на сервисе Яндекс.Карты липецкие улицы Индустриальная и 2-я Индустриальная, по которым автомобилисты проезжают перекрытый проспект Победы, оказались отмеченными как перекрытые.



В сопутствующем сообщении сказано, что улицы перекрыты с 14 по 31 марта.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, информация не соответствует действительности.



- По улицам Индустриальной и 2-й Индустриальной осуществляется объезд перекрытого участка проспекта Победы, - напомнили в пресс-службе мэрии. – Маршрут согласован в ГИБДД. Сегодня специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства выезжали на эти улицы. Проезду транспорта по ним ничего не мешает.



Каким образом эта информация появилась на одном из самых популярных навигационных сервисов, в пресс-службе мэрии прокомментировать не смогли.