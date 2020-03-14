Общество

45 минут назад

На Яндекс-картах Липецка появился «фейк»

9 778
#проспект Победы #фейк
2
На Яндекс-картах Липецка появился «фейк»

Объездные улицы Индустриальная и 2-я Индустриальная в Липецке отмечены как перекрытые.

Сегодня днем на сервисе Яндекс.Карты липецкие улицы Индустриальная и 2-я Индустриальная, по которым автомобилисты проезжают перекрытый проспект Победы, оказались отмеченными как перекрытые.

В сопутствующем сообщении сказано, что улицы перекрыты с 14 по 31 марта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, информация не соответствует действительности.

- По улицам Индустриальной и 2-й Индустриальной осуществляется объезд перекрытого участка проспекта Победы, - напомнили в пресс-службе мэрии. – Маршрут согласован в ГИБДД. Сегодня специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства выезжали на эти улицы. Проезду транспорта по ним ничего не мешает.

Каким образом эта информация появилась на одном из самых популярных навигационных сервисов, в пресс-службе мэрии прокомментировать не смогли.
9 778
#проспект Победы #фейк
2

Комментарии (9)

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гость

10 минут назад
Я бы сказал, России давно не существует. Эрдоган вертит вас вокруг пальца. ОПЕК посылает с нефтью. Даже вежливые США бомбят томагавками (вроде бы) давно покинутые базы. Олимпиада, фифа - забудьте.
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Пенсию ! Проспали !

12 минут назад
Теперь царька не проспите !, После этого амба России !.
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Давно всем ясно

15 минут назад
Эта страна с шайкой жуликов-воров и паханом сортиромочеником - ПОЛНЫЙ ФЕЙК!!!
ответить

охота на ведьм

22 минуты назад
все на борьбу с фейками !
ответить

4

29 минут назад
Подумаешь !, бабка, ты всех достала своим нытьем!
ответить

420

30 минут назад
Всё вокруг давным-давно уже фейк! Так что удивительного в этом нет!!!
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1

34 минуты назад
Что такое " карта Янденс" ? С чего шумиха?
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Перри Мейсон

35 минут назад
Фейк появился ещё в 91ом..
ответить

Подумаешь !

36 минут назад
Скоро в России появится фэйковый царь !.
ответить

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