Общество
45 минут назад
На Яндекс-картах Липецка появился «фейк»
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Объездные улицы Индустриальная и 2-я Индустриальная в Липецке отмечены как перекрытые.
Сегодня днем на сервисе Яндекс.Карты липецкие улицы Индустриальная и 2-я Индустриальная, по которым автомобилисты проезжают перекрытый проспект Победы, оказались отмеченными как перекрытые.
В сопутствующем сообщении сказано, что улицы перекрыты с 14 по 31 марта.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, информация не соответствует действительности.
- По улицам Индустриальной и 2-й Индустриальной осуществляется объезд перекрытого участка проспекта Победы, - напомнили в пресс-службе мэрии. – Маршрут согласован в ГИБДД. Сегодня специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства выезжали на эти улицы. Проезду транспорта по ним ничего не мешает.
Каким образом эта информация появилась на одном из самых популярных навигационных сервисов, в пресс-службе мэрии прокомментировать не смогли.
В сопутствующем сообщении сказано, что улицы перекрыты с 14 по 31 марта.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, информация не соответствует действительности.
- По улицам Индустриальной и 2-й Индустриальной осуществляется объезд перекрытого участка проспекта Победы, - напомнили в пресс-службе мэрии. – Маршрут согласован в ГИБДД. Сегодня специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства выезжали на эти улицы. Проезду транспорта по ним ничего не мешает.
Каким образом эта информация появилась на одном из самых популярных навигационных сервисов, в пресс-службе мэрии прокомментировать не смогли.
9 778
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