Пассажиры трамвая возмутились из-за полуторачасового простоя

В трамвае маршрута №1 упала женщина-инвалид, пассажиры трамвая записали на видео перепалку с вагоновожатой.

Сегодня в Липецке произошло ДТП – в трамвае упала пассажирка с бадиком. Причиной тому стала откинувшаяся спинка сидения, за которую она взялась. Информация об этом инциденте появилась в социальных сетях

- Сегодня днем в трамвае маршрута №1 на кольце Трубного завода женщина-инвалид с тростью взялась за спинку сидения, и когда трамвай тронулся она упала, - сказано в сообщении.

Сидение просто откинулось - оказалось, что оно служит крышкой ящика. При падении женщина ударилась головой.

- Вагоновожатая защелкнула сидение-крышку, стала отнекиваться и говорить, что все было закрыто, но не тут-то было, свидетелей целый трамвай. Ее попросили извиниться перед женщиной-инвалидом и ехать дальше, но водитель трамвая сказала, что не виновата, никуда не поедет и вызвала сотрудника по безопасности движения. Позже приехал водитель-наставник, якобы с той самой должностью.

Сообщение подкреплено видеозаписью, на которой возмущенные пассажиры требовали от вагоновожатой продолжить движение, хотя после ДТП она не имела на это права.

- По факту инцидента транспортное предприятие назначило внутреннюю проверку, - рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии. - С водителями муниципального транспорта проведут дополнительный инструктаж по осмотру транспортных средств перед началом рейсов и культуре поведения.