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сегодня, 16:32

Пассажиры трамвая возмутились из-за полуторачасового простоя

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#ДТП #трамвай
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Пассажиры трамвая возмутились из-за полуторачасового простоя

В трамвае маршрута №1 упала женщина-инвалид, пассажиры трамвая записали на видео перепалку с вагоновожатой.

Сегодня в Липецке произошло ДТП – в трамвае упала пассажирка с бадиком. Причиной тому стала откинувшаяся спинка сидения, за которую она взялась. Информация об этом инциденте появилась в социальных сетях.

- Сегодня днем в трамвае маршрута №1 на кольце Трубного завода женщина-инвалид с тростью взялась за спинку сидения, и когда трамвай тронулся она упала, - сказано в сообщении.

Сидение просто откинулось - оказалось, что оно служит крышкой ящика. При падении женщина ударилась головой.

- Вагоновожатая защелкнула сидение-крышку, стала отнекиваться и говорить, что все было закрыто, но не тут-то было, свидетелей целый трамвай. Ее попросили извиниться перед женщиной-инвалидом и ехать дальше, но водитель трамвая сказала, что не виновата, никуда не поедет и вызвала сотрудника по безопасности движения. Позже приехал водитель-наставник, якобы с той самой должностью.

Сообщение подкреплено видеозаписью, на которой возмущенные пассажиры требовали от вагоновожатой продолжить движение, хотя после ДТП она не имела на это права.


- По факту инцидента транспортное предприятие назначило внутреннюю проверку, - рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии. - С водителями муниципального транспорта проведут дополнительный инструктаж по осмотру транспортных средств перед началом рейсов и культуре поведения. 

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#ДТП #трамвай
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Комментарии (20)

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Перри Мейсон

13 минут назад
Личи, очередной "гражданский активист" Карантин же в школе...
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Перри Мейсон

14 минут назад
Липчанин, "хочешь въехать в центр города на личном транспорте - плати за парковку."Да что там!! Хочешь въехать в центр города на любом транспорте или пройти пешком - тоже плати.)))
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Гость

16 минут назад
Я, Пускай претензии предъявляет Гулевскому, кому этот списание хлам подарили. Читал на нях про Саратов там ежегодно этот хлам привозят и они перевыполняют план по металолому. А претензии надо предъявлять транспортникам, а водитель всё правильно сделала дождалась предстовительный, а тобы бабуля могла и на больничный отправится сказав сломала руку,ногу темболее свидетели были.
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Заваркина

16 минут назад
Вот из-за таких случаев я и не езжу на липецких трамваях
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Личи

17 минут назад
Что за дебил это снимает? Ему скучно, он * до водителя? Вот же урод.
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Липчанин

17 минут назад
Липчанка, Дурочка ты безмозглая, а не липчанка. Все нормальные липчане двумя руками за трамвай, более того требуют вернуть троллейбус. В экологически грязном Липецке это преступление убрать троллейбус. И только благодаря неравнодушным липчанам эти всякие кухаркины заднюю включили и пока не стали убивать трамвай. Пазики твои убирать надо, толку от них 0. Запрещать въезд в центр города личного транспорта, хочешь въехать в центр города на личном транспорте - плати за парковку. Или оставляй своё корыто на окраине, пересаживайся на трамвай и езжай. Именно так во всех цивилизованных городах организовано
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Липчанин.

21 минуту назад
Липчанка, видимо не на новолипецке ты работаешь, что так рассуждаешь
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А если б за эту

24 минуты назад
спинку сиденья взялся депутат горсовета или чиновник мэрии и упал? Вы представляете чтобы было?
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Ване юристу

25 минут назад
Кежулфейшен, Похоже этот юрист заканчивал свои курсы по интернету заочно. Он же провоцировал водителя,
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Где новые трамваи?

27 минут назад
Такие дятлы,снимающие на телефон, реально выбешивают. Палец ему сломали, ботинок ему испачкали, взять и в очко ему этот телефон засунуть
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