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28 минут назад

Дочь блогерши Диденко узнала о смерти отца и стала танцевать

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Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа и двух друзей во время банной вечеринки с сухим льдом, спустя две недели после трагедии сообщила старшей дочери о произошедшем. По словам Диденко, ей пришлось прибегнуть к помощи психолога, который был рядом, когда она рассказывала четырехлетней девочке о смерти отца, сообщает www.mk.ru.

"Она немного поплакала, спрашивала: «А когда он придет?» - рассказала Диденко.

По ее мнению, дочь еще не понимает происходящего: после серьезного разговора девочка сразу принялась танцевать, пишет "Стархит". Также она произнесла: "У бабушки нет дедушки, а у меня теперь нет папы".

Диденко сообщила, что планирует вместе с психологом наблюдать за ее состоянием и поведением. Младшему сыну, которому только два года, она пока решила не рассказывать о трагедии.
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