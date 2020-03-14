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сегодня, 11:57

Сразу двух водителей арестовали Липецке за оставление места ДТП

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Сразу двух водителей арестовали Липецке за оставление места ДТП

Двое жителей Липецка отправилась под арест на пять суток за скрытые ДТП.

В Липецке двое мужчин сели под административный арест за оставление мест ДТП, которые они допустили, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Так, утром четырнадцатого февраля в Липецке на улице Замятина неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на стоящий автомобиль «Тойота» и скрылся с места происшествия. В результате проведения розыскных мероприятий нарушителя установили. Им оказался 47-летний мужчина.

Другой случай произошел пятого марта днем в Липецке на улице Кривенкова. Тогда 42-летний водитель допустил столкновение с автомобилем «Киа» и оставил место ДТП. Как и в предыдущем случае, сотрудники ГИБДД установили скрывшегося водителя.

- В прошедшую пятницу обоих мужчин доставили в суд, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Оба понесли административное наказание в виде административного ареста сроком 5 суток.
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Комментарии (3)

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Перри Мейсон

8 минут назад
У меня 65 лет водительского стажа и не одной аварии
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Я

32 минуты назад
А что номера замазали?
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Странно

32 минуты назад
А тётку почему не арестовали? "23-летняя девушка сбила школьника и скрылась с места аварии" https://gorod48.ru/news/1894820/ Или человеческая жизнь ценится меньше, чем кусок железа?
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