Сразу двух водителей арестовали Липецке за оставление места ДТП

Двое жителей Липецка отправилась под арест на пять суток за скрытые ДТП.

В Липецке двое мужчин сели под административный арест за оставление мест ДТП, которые они допустили, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.



Так, утром четырнадцатого февраля в Липецке на улице Замятина неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на стоящий автомобиль «Тойота» и скрылся с места происшествия. В результате проведения розыскных мероприятий нарушителя установили. Им оказался 47-летний мужчина.



Другой случай произошел пятого марта днем в Липецке на улице Кривенкова. Тогда 42-летний водитель допустил столкновение с автомобилем «Киа» и оставил место ДТП. Как и в предыдущем случае, сотрудники ГИБДД установили скрывшегося водителя.



- В прошедшую пятницу обоих мужчин доставили в суд, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Оба понесли административное наказание в виде административного ареста сроком 5 суток.