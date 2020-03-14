Общество
17 минут назад
Последствия ветряной погоды: 16 отключений электроэнергии, 28 возгораний сухой травы
1 124
Беспокойные сутки принесла погода в Липецкую область для энергетиков и пожарных.
Усиление ветра спровоцировало 16 случаев отключения электроэнергии на территории Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, потребители были отключены от сети более чем на час. Все аварии были устранены.
Кроме этого усиление ветра и устоявшаяся сухая погода спровоцировали увеличение количества возгораний сухой травы. Только за минувшие сутки пожарные 28 раз выезжали на тушение сушняка. Всего же с начала марта зарегистрировано 95 таких пожаров.
- В большинстве случаев причина возгорания — безответственность людей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. На нарушителей составляют протоколы. Ситуацию осложняет аномально теплая для марта, сухая погода.
В связи с этим, спасатели просят ответственно подходить к обращению с огнем, воздержаться от разведения костров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, потребители были отключены от сети более чем на час. Все аварии были устранены.
Кроме этого усиление ветра и устоявшаяся сухая погода спровоцировали увеличение количества возгораний сухой травы. Только за минувшие сутки пожарные 28 раз выезжали на тушение сушняка. Всего же с начала марта зарегистрировано 95 таких пожаров.
- В большинстве случаев причина возгорания — безответственность людей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. На нарушителей составляют протоколы. Ситуацию осложняет аномально теплая для марта, сухая погода.
В связи с этим, спасатели просят ответственно подходить к обращению с огнем, воздержаться от разведения костров.
Загрузка плеера
1 124
Русский язык