Общество

17 минут назад

Последствия ветряной погоды: 16 отключений электроэнергии, 28 возгораний сухой травы

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Последствия ветряной погоды: 16 отключений электроэнергии, 28 возгораний сухой травы

Беспокойные сутки принесла погода в Липецкую область для энергетиков и пожарных.

Усиление ветра спровоцировало 16 случаев отключения электроэнергии на территории Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, потребители были отключены от сети более чем на час. Все аварии были устранены.

Кроме этого усиление ветра и устоявшаяся сухая погода спровоцировали увеличение количества возгораний сухой травы. Только за минувшие сутки пожарные 28 раз выезжали на тушение сушняка. Всего же с начала марта зарегистрировано 95 таких пожаров.

- В большинстве случаев причина возгорания — безответственность людей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. На нарушителей составляют протоколы. Ситуацию осложняет аномально теплая для марта, сухая погода.

В связи с этим, спасатели просят ответственно подходить к обращению с огнем, воздержаться от разведения костров.

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Комментарии (1)

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Русский язык

8 минут назад
Какой-какой погоды? Понабрали писак по объявлению.....
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