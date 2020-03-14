Происшествия

27 минут назад

Жители Ельца своровали уличный прожектор со столба

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#кража
Жители Ельца своровали уличный прожектор со столба

Подозреваемые в краже осветителя оказались ранее судимыми жителями Ельца.

Двое жителей Ельца украли со столба уличный прожектор, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

С соответствующим заявлением 13 января в отдел полиции обратилась 67-летняя гражданка. Она рассказала, что кража произошла днем ранее у дома по улице Коммунаров.

- Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установили и доставили в отдел полиции двое неработающих ранее судимых местных жителей, 28 и 24 лет, рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Расследование проводит ОМВД России по Ельцу.
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#кража

Комментарии (2)

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Сергей 13

9 минут назад
"Своровали"!))Млять, какой асёл эту шляпу пишет?
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Чики Пок

15 минут назад
На хате? Я на отходниках. Поедешь куда?
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