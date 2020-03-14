Происшествия
27 минут назад
Жители Ельца своровали уличный прожектор со столба
Подозреваемые в краже осветителя оказались ранее судимыми жителями Ельца.
Двое жителей Ельца украли со столба уличный прожектор, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
С соответствующим заявлением 13 января в отдел полиции обратилась 67-летняя гражданка. Она рассказала, что кража произошла днем ранее у дома по улице Коммунаров.
- Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установили и доставили в отдел полиции двое неработающих ранее судимых местных жителей, 28 и 24 лет, рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Расследование проводит ОМВД России по Ельцу.
С соответствующим заявлением 13 января в отдел полиции обратилась 67-летняя гражданка. Она рассказала, что кража произошла днем ранее у дома по улице Коммунаров.
- Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установили и доставили в отдел полиции двое неработающих ранее судимых местных жителей, 28 и 24 лет, рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Расследование проводит ОМВД России по Ельцу.
Сергей 13
Чики Пок