Жители Ельца своровали уличный прожектор со столба

Подозреваемые в краже осветителя оказались ранее судимыми жителями Ельца.

Двое жителей Ельца украли со столба уличный прожектор, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



С соответствующим заявлением 13 января в отдел полиции обратилась 67-летняя гражданка. Она рассказала, что кража произошла днем ранее у дома по улице Коммунаров.



- Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установили и доставили в отдел полиции двое неработающих ранее судимых местных жителей, 28 и 24 лет, рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Расследование проводит ОМВД России по Ельцу.