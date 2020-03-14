Общество

35 минут назад

Улицы Левобережья в выходные останутся без холодной воды

223
#водоснабжение
Улицы Левобережья в выходные останутся без холодной воды
Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 2 и 4/2 по улице Липовской.

Завтра, 15 марта с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат жителям домов №№ 131а, 133 по улице Гагарина, №№ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13а, 14, 15, 16, 17, 19 по улице М. Расковой, №№ 2, 4 по улице Гришина, №№ 2, 4 по улице Фестивальной, №№ 15, 17, 26, 28 по улице Суворова. 

Как пояснили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением ремонтных работ. 

223
#водоснабжение

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