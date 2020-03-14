Цены в феврале выросли на 0,2%

Потребительские цены в Липецкой области с начала года выросли на 0,7%. Только в феврале они увеличились на 0,2%.

Заметнее всего в феврале подорожали продукты питания — на 0,4%. Плодоовощная продукция выросла в цене в среднем на 5%: так, овощи подорожали на 12%, фрукты и цитрусовые на 2%, а вот картофель стал дешевле на 6%. Сыры и мороженая разделанная рыба стали дороже на 2%, виноградные вина и шампанское, молоко и молочная продукция, безалкогольные напитки, маргарин, чай, рыбные, мясные и овощные консервы, мука – на 0,5-1%. Снизились цены на яйца – на 5%, макароны и крупы, сахар – на 2%, мясо и птицу – на 1%.



Среди непродовольственных товаров подорожали на 3% товары для животных, на 0,5%-1% - свежесрезанные цветы, бензин, чистящие и моющие средства. Но снизились цены на моторное газовое топливо на 5%, электротовары, стройматериалы, шины для легковых автомобилей на 0,5%-1%. В итоге в этой категории цены остались на уровне прошлого месяца.



Цены и тарифы на услуги в феврале выросли в среднем на 0,2%. Подорожали: плата за пользование общественным туалетом – на 9%, стоимость билетов в музеи и на выставки – на 4%, парикмахерские услуги – на 2%, стоимость проезда в поездах дальнего следования, услуги страхования, зарубежные турпоездки, стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля – на 1%. Вместе с тем снизилась стоимость проживания в гостинице – на 8%, стоимость проезда в такси – на 7%, сообщает Липецкстат.



