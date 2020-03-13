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сегодня, 17:12

Чехия запретила въезд туристам

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#коронавирус

А своим гражданам – выезд.

Правительство Чехии в пятницу объявило, что в связи с угрозой коронавируса с 16 марта вступает в силу полный запрет на въезд иностранцев на чешскую территорию и на выезд чехов из страны, сообщает «Интерфакс». Ранее в Чехии выявили 117 случаев заболевания коронавирусом.

- В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время (запрещаем — ИФ) всем гражданам Чехии покидать чешскую территорию, — приводят западные СМИ слова главы МВД Чехии Яна Гамачека. - Это очень жесткие меры, но мы полагаем, что они могут внести фундаментальный вклад в сдерживание распространения вируса.

Исключение сделано для граждан Чехии, возвращающихся из-за границы, и водителей грузовиков.Также власти обязали отправиться в двухнедельный карантин жителей 15 стран, которые прибудут в Чехию до вступления запретов в силу: речь идет о КНР, Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Австрии, ФРГ, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Дании и Франции. Исключение будет сделано для транзитных путешественников.

Лоукостер «Победа» объявил о приостановке рейсов из Москвы в Братиславу и Карловы Вары в связи с запретом правительств Словакии и Чехии на полеты в эти города. Рейсы в Братиславу отменены с 13 по 28 марта, в Карловы Вары — с 18 марта по 11 апреля. Тем, кто уже находится в этих городах, предложен возврат денежных средств в полном объеме или альтернативные рейсы в Москву, уточняет РБК.

На 13 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 28 297 случаев коронавируса, более 15 тысяч из них — в Италии. Погибли 1191 человек, 1016 — в Италии.
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#коронавирус

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