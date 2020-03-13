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сегодня, 17:06
ЕС: остановить коронавирус в Европе невозможно
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Еврокомиссия оценила перспективы распространения заболевания.
В Евросоюзе невозможно остановить коронавирус COVID-19, возможно только замедлить его распространение, считает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что ЕК со своей стороны максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за пандемии, сообщает «Коммерсант». Еврокомиссия готова сделать больше по мере развития ситуации, добавила она.
- Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен нанести ей перманентного ущерба... Остановить распространение коронавируса в ЕС невозможно, возможно лишь замедлить его распространение, для чего потребуется замедление экономической жизни Евросоюза... Еврокомиссия максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса,— сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
Темпы роста экономики в ЕС и зоне евро в результате пандемии коронавируса могут упасть "ниже нулевой отметки" в 2020 году, хотя точных цифр пока нет. Об этом заявил глава гендиректората Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Мартен Вервей, пишет ТАСС. По его словам, Еврокомиссия рассчитывает на возобновление роста в 2021 году. Эти цифры озвучены на фоне объявления государствами ЕС беспрецедентных карантинных мер. Франция и Германия готовы снизить ограничения на экспорт медицинского оборудования, а единый европейский рынок должен продолжить работать, отметила фон дер Ляйен. Она также сообщила, что полный запрет на путешествия ВОЗ эффективной мерой не считает, дополняет «Фонтанка».
На 13 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 28 297 случаев коронавируса, более 15 тысяч из них — в Италии. Погибли 1191 человек, 1016 — в Италии.
- Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен нанести ей перманентного ущерба... Остановить распространение коронавируса в ЕС невозможно, возможно лишь замедлить его распространение, для чего потребуется замедление экономической жизни Евросоюза... Еврокомиссия максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса,— сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
Темпы роста экономики в ЕС и зоне евро в результате пандемии коронавируса могут упасть "ниже нулевой отметки" в 2020 году, хотя точных цифр пока нет. Об этом заявил глава гендиректората Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Мартен Вервей, пишет ТАСС. По его словам, Еврокомиссия рассчитывает на возобновление роста в 2021 году. Эти цифры озвучены на фоне объявления государствами ЕС беспрецедентных карантинных мер. Франция и Германия готовы снизить ограничения на экспорт медицинского оборудования, а единый европейский рынок должен продолжить работать, отметила фон дер Ляйен. Она также сообщила, что полный запрет на путешествия ВОЗ эффективной мерой не считает, дополняет «Фонтанка».
На 13 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 28 297 случаев коронавируса, более 15 тысяч из них — в Италии. Погибли 1191 человек, 1016 — в Италии.
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