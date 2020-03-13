В России

21 минуту назад

Куда уходят конфискованные у коррупционеров богатства?

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#коррупция
Куда уходят конфискованные у коррупционеров богатства?

На этот вопрос ответили в Министерстве финансов России.

Конфискованные в рамках коррупционных дел средства с прошлого года направляются на выплату россиянам страховых пенсий. Это следует из проекта итогового доклада Минфина РФ к расширенному заседанию его коллегии, опубликованного 12 марта, сообщают «Известия». Также на выплату страховых пенсий направляются средства, полученные в результате реализации имущества, конфискованного в рамках борьбы с коррупцией. Мера вступила в силу с 2019 года.О каких суммах идет речь, в документе не уточняется.

В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что за прошедший год следователи направили в суды более 8000 дел о коррупционных преступлениях. К уголовной ответственности были привлечены 479 человек, обладающих особым правовым статусом. Бастрыкин предлагал в Конституции закрепить конфискацию имущества коррупционеров, но его предложение было отклонено, напоминают «Ведомости». Кроме того, группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в конце прошлого года рекомендовала расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
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#коррупция

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