В мире
26 минут назад
Из-за коронавируса Украина закрывает границы
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Руководство страны так решило обезопасить своих граждан от риска заражения вирусом.
Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщает «Интерфакс». По его словам, министерство иностранных дел Украины проинформирует об этом другие страны. Данилов также попросил украинцев по возможности ограничить выезды за границу.
- Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решение Совета национальной безопасности и обороны будем принимать , — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19, уточняет РИА Новости.
- Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решение Совета национальной безопасности и обороны будем принимать , — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19, уточняет РИА Новости.
93