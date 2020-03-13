В мире

26 минут назад

Из-за коронавируса Украина закрывает границы

93
#коронавирус
Из-за коронавируса Украина закрывает границы

Руководство страны так решило обезопасить своих граждан от риска заражения вирусом.

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщает «Интерфакс». По его словам, министерство иностранных дел Украины проинформирует об этом другие страны. Данилов также попросил украинцев по возможности ограничить выезды за границу.

- Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решение Совета национальной безопасности и обороны будем принимать , — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19, уточняет РИА Новости.

93
#коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ЕС: остановить коронавирус в Европе невозможно
#коронавирус
ЕС: остановить коронавирус в Европе невозможно

7 минут назад

В мире
Украина, ДНР и ЛРН приступают к прямым переговорам
#переговоры #Украина
Украина, ДНР и ЛРН приступают к прямым переговорам

36 минут назад

В мире
Назван главный козырь России в нефтяной войне
#нефть
Назван главный козырь России в нефтяной войне

вчера, 14:46

В мире
Кувейт и Ирак снизили цены на нефть
#нефть
Кувейт и Ирак снизили цены на нефть

вчера, 13:38

В мире
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
#коронавирус
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

вчера, 13:31

В мире
Мадуро заявил, что США готовят план войны против Венесуэлы
Мадуро заявил, что США готовят план войны против Венесуэлы

вчера, 08:05

В мире