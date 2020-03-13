Еще 11 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в России

Н овые случаи COVID-19 зафиксированы в Москве (пять), в Петербурге (три), по одному в Ленинградской и Московской областях и Пермском крае.





На сайте Минздрава по данным на 14:40 сообщается о выписке двух граждан Китая и четырех россиян, трое из которых были эвакуированы с круизного лайнера в Японии. Инфицированные проходят лечение в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Липецке, Забайкалье, Белгородской и Калининградской областях, Краснодарском крае. На карантине в столице находятся более тысячи человек, уточняет В России зарегистрировано уже 45 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России. Новые эпизоды заболевания выявлены в Москве (5 заболевших), в Петербурге (3 заболевших), по одному заболевшему в Ленинградской, Московской областях, а также в Пермском крае.В оперштабе уточнили, что заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия), сообщает «Интерфакс» . Один случай выявили у контактировавшего с ранее заболевшими. Все пациенты находятся в инфекционных боксах.На сайте Минздрава по данным на 14:40 сообщается о выписке двух граждан Китая и четырех россиян, трое из которых были эвакуированы с круизного лайнера в Японии. Инфицированные проходят лечение в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Липецке, Забайкалье, Белгородской и Калининградской областях, Краснодарском крае. На карантине в столице находятся более тысячи человек, уточняет «Лента»