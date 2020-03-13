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Украина, ДНР и ЛРН приступают к прямым переговорам
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
В документе говорится, что главной задачей консультативного совета станет проведение обсуждений проектов политических и правовых решений, направленных на урегулирование вооруженного конфликта в соответствии с Минскими договоренностями. В частности, консультации затронут проведение выборов на территории Луганской и Донецкой народных республик, сообщает портал «Новостной фронт».
Порядок назначения участников платформы будут устанавливаться самостоятельно Донецком, Луганском, Киевом, странами-наблюдателями и ОБСЕ. Списки участников первого заседания совета должны быть представлены за три рабочих дня до его начала спецпредставителю ОБСЕ на Украине.
Накануне, 12 марта, власти ДНР рассказали о создании органа, который будет заниматься урегулированием конфликта в регионе, напоминает «Лента». Решение о его создании было принято на заседании ТКГ, прошедшем 11 марта в Минске. Стороны конфликта договорились также определить новые участки отвода сил в течение недели. Кроме того, до конца марта контактная группа может принять решение об обмене пленными в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы. Он добавил, что верит в свои возможности договориться с президентом России Владимиром Путиным.