В России
49 минут назад
В Санкт-Петербурге запретили массовые мероприятия
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Временные ограничения ввели из-за угрозы распространения коронавируса.
На территории Петербурга вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает издание «78.ру». С 16-го марта по 30-е апреля запрещается проведение на территории города театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других мероприятий, в которых принимают участие более тысячи человек. Кроме того, всем общественным объединениям рекомендовано воздержаться от организации в Петербурге публичных мероприятий.
Тем же постановлением петербуржцам, вернувшимся в город из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, рекомендовано самоизолироваться у себя дома на 14 дней. Вице-губернатору Санкт-Петербурга, отвечающему за решение вопросов здравоохранения, предписано вести в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением в городе COVID-19 и докладывать губернатору, уточняет РБК.
Ранее в Ленинградской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболевшая — жительница Кудрова Всеволожского района, вернувшаяся из Италии. Её состояние оценивается как удовлетворительное.
Тем же постановлением петербуржцам, вернувшимся в город из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, рекомендовано самоизолироваться у себя дома на 14 дней. Вице-губернатору Санкт-Петербурга, отвечающему за решение вопросов здравоохранения, предписано вести в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением в городе COVID-19 и докладывать губернатору, уточняет РБК.
Ранее в Ленинградской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболевшая — жительница Кудрова Всеволожского района, вернувшаяся из Италии. Её состояние оценивается как удовлетворительное.
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