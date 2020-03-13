В России

49 минут назад

В Санкт-Петербурге запретили массовые мероприятия

111
#коронавирус
В Санкт-Петербурге запретили массовые мероприятия

Временные ограничения ввели из-за угрозы распространения коронавируса.

На территории Петербурга вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает издание «78.ру». С 16-го марта по 30-е апреля запрещается проведение на территории города театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других мероприятий, в которых принимают участие более тысячи человек. Кроме того, всем общественным объединениям рекомендовано воздержаться от организации в Петербурге публичных мероприятий.

Тем же постановлением петербуржцам, вернувшимся в город из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, рекомендовано самоизолироваться у себя дома на 14 дней. Вице-губернатору Санкт-Петербурга, отвечающему за решение вопросов здравоохранения, предписано вести в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением в городе COVID-19 и докладывать губернатору, уточняет РБК.

Ранее в Ленинградской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболевшая — жительница Кудрова Всеволожского района, вернувшаяся из Италии. Её состояние оценивается как удовлетворительное.
111
#коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Куда уходят конфискованные у коррупционеров богатства?
#коррупция
Куда уходят конфискованные у коррупционеров богатства?

20 минут назад

В России
Еще 11 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в России
#коронавирус
Еще 11 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в России

30 минут назад

В России
Путин объяснил заоблачные заплаты в госкорпорациях
#зарплата #Путин
Путин объяснил заоблачные заплаты в госкорпорациях

55 минут назад

В России
Полицейские делали селфи с трупами в морге
#селфи #морг
Полицейские делали селфи с трупами в морге

сегодня, 16:09

В России
Студентам запретили обниматься и целоваться
#коронавирус #запрет #вуз
1
Студентам запретили обниматься и целоваться

вчера, 14:41

В России
Пенсионерка попала под поезд
#поезд #несчастный случай
Пенсионерка попала под поезд

вчера, 14:35

В России