Общество

56 минут назад

Энергетики рекомендуют вносить платежи дистанционно

6 570
#коронавирус
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Энергетики рекомендуют вносить платежи дистанционно

Из-за пандемии коронавируса энергетики советую липчанинам отказаться от посещения центров обслуживания клиентов и вносить коммунальные платежи дистанционно.

Так, Липецкий филиал ПАО «Квадра» рекомендует потребителям использовать личный кабинет на сайте lkk.quadra.ru, мобильное приложение, электронную почту, а также систему голосового приема показаний. 

Для передачи показаний приборов учета клиенты «Квадры» могут воспользоваться системой голосового приема, позвонив по многоканальному телефону (4742) 28-66-10 (после дозвона абоненту нужно нажать цифру «1»). Автоматическая голосовая система работает круглосуточно в дни приема показаний, с 20 по 25 число месяца.

Помимо этого по всем вопросам, связанным с теплоснабжением, можно обратиться по телефонам или электронной почте: 

г. Липецк т. (4742) 28-66-10, email: teplo@lipetsk.quadra.ru;

г. Лебедянь т. (47466) 2-22-30, email: teplo@lipetsk.quadra.ru;

г. Грязи т. (47461) 2-02-79, 2-43-03, email: teplo@lipetsk.quadra.ru;

г. Елец т. (47467) 2-13-10, 2-00-18  , email: elets-teplo@lipetsk.quadra.ru;

г. Данков т. (47465) 6-45-14, 6-21-91, email: dankov-teplo@lipetsk.quadra.ru

Личным кабинетом для оплаты и передачи показаний приборов учета могут воспользоваться клиенты Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК www.lgek.ru/users/home/). Также оплата онлайн предусмотрена непосредственно на сайте через платежный шлюз ОАО «Сбербанк России» ( www.lgek.ru/payments/add/). Сайт позволяет передать через интернет показания счетчика ( www.lgek.ru/clients/priem_pu/) - их принимают с 1 по 31 число. Сообщить показания счетчика можно и по телефону 8(4742)23-66-39 (автоинформатор). 

Дистанционные сервисы действуют в ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» - клиенты могут оплатить квитанцию в «Личном кабинете» ( мойгаз.смородина.онлайн/login), или использовать интернет-банкинг. 

Способы оплаты и передачи счетчиков через дистанционные сервисы предлагает своим потребителям и Липецкая энергосберегающая компания (ЛЭСК). Оплатить электроэнергию можно банковской картой в «Личном кабинете» ( lkk.lesk.ru/site/login), через сервис «интернет-банк» ( www.lesk.ru/payment_methods/other_ways/). Показания прибора учета также можно передать в «Личном кабинете», по телефону контакт-центра 8-800-220-00-09 (звонок бесплатный), а также по электронной почте (для клиентов ОАО «ЛЭСК» - ppp@lesk.ru для клиентов ООО «ГЭСК» - pokaz@gesk.ru, с указанием адреса, ФИО, номера контактного телефона). Передавать показания индивидуальных приборов учета электроэнергии рекомендуется в период с 1 по 25 число. 

Также оплатить коммунальные услуги онлайн можно через портал Госуслуг ( lipetsk.gosuslugi-service.ru/gosuslugi/oplata-zhkkh.html) — для этого необходимо создать учетную запись на портале, с подтвержденным данными.

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#коронавирус
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Комментарии (6)

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Калдырь

3 минуты назад
А вот Ливане рекомендуют идти всем энергетикам на ... но энергетики их не слушают и туда не идут.
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Ща..

6 минут назад
Может еще и на полгода вперед?
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оргазмов

11 минут назад
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Кстати

12 минут назад
Лучше бы, в связи "коронавируса", взяли и отменили бы все платежи!!!
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Хрен вам ваще

16 минут назад
То воды нет, то света
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Нищеброд

28 минут назад
Эх, мне бы столько бабла, как на фотке! Зажил бы, наконец-то, как богач!!!
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