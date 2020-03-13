Энергетики рекомендуют вносить платежи дистанционно

Из-за пандемии коронавируса энергетики советую липчанинам отказаться от посещения центров обслуживания клиентов и вносить коммунальные платежи дистанционно.

Так, Липецкий филиал ПАО «Квадра» рекомендует потребителям использовать личный кабинет на сайте lkk.quadra.ru мобильное приложение , электронную почту, а также систему голосового приема показаний.

Для передачи показаний приборов учета клиенты «Квадры» могут воспользоваться системой голосового приема, позвонив по многоканальному телефону (4742) 28-66-10 (после дозвона абоненту нужно нажать цифру «1»). Автоматическая голосовая система работает круглосуточно в дни приема показаний, с 20 по 25 число месяца.

Помимо этого по всем вопросам, связанным с теплоснабжением, можно обратиться по телефонам или электронной почте:

г. Липецк т. (4742) 28-66-10, email: teplo@lipetsk.quadra.ru ;

г. Лебедянь т. (47466) 2-22-30, email: teplo@lipetsk.quadra.ru ;

г. Грязи т. (47461) 2-02-79, 2-43-03, email: teplo@lipetsk.quadra.ru ;

г. Елец т. (47467) 2-13-10, 2-00-18 , email: elets-teplo@lipetsk.quadra.ru ;

г. Данков т. (47465) 6-45-14, 6-21-91, email: dankov-teplo@lipetsk.quadra.ru .

Личным кабинетом для оплаты и передачи показаний приборов учета могут воспользоваться клиенты Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК www.lgek.ru/users/home/ ). Также оплата онлайн предусмотрена непосредственно на сайте через платежный шлюз ОАО «Сбербанк России» ( www.lgek.ru/payments/add/ ). Сайт позволяет передать через интернет показания счетчика ( www.lgek.ru/clients/priem_pu/ ) - их принимают с 1 по 31 число. Сообщить показания счетчика можно и по телефону 8(4742)23-66-39 (автоинформатор).

Дистанционные сервисы действуют в ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» - клиенты могут оплатить квитанцию в «Личном кабинете» ( мойгаз.смородина.онлайн/login ), или использовать интернет-банкинг.

Способы оплаты и передачи счетчиков через дистанционные сервисы предлагает своим потребителям и Липецкая энергосберегающая компания (ЛЭСК). Оплатить электроэнергию можно банковской картой в «Личном кабинете» ( lkk.lesk.ru/site/login ), через сервис «интернет-банк» ( www.lesk.ru/payment_methods/other_ways/ ). Показания прибора учета также можно передать в «Личном кабинете», по телефону контакт-центра 8-800-220-00-09 (звонок бесплатный), а также по электронной почте (для клиентов ОАО «ЛЭСК» - ppp@lesk.ru для клиентов ООО «ГЭСК» - pokaz@gesk.ru , с указанием адреса, ФИО, номера контактного телефона). Передавать показания индивидуальных приборов учета электроэнергии рекомендуется в период с 1 по 25 число.

Также оплатить коммунальные услуги онлайн можно через портал Госуслуг ( lipetsk.gosuslugi-service.ru/gosuslugi/oplata-zhkkh.html ) — для этого необходимо создать учетную запись на портале, с подтвержденным данными.