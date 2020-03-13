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54 минуты назад
Путин объяснил заоблачные заплаты в госкорпорациях
Топ-менеджеры таких организаций – крайне обеспеченные люди. Из-за своих подчиненных.
Президент РФ Владимир Путин признался, что его коробит и задевает ситуация, когда руководство госкомпаний получает непомерно большие зарплаты.
- Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен, - сказал президент в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, как соотносится высокий уровень зарплат таких топ-менеджеров с тем, что они работают в государственных компаниях и получают деньги из бюджета.
Путин отметил, что это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня. "Не так все просто, как казалось бы на первый взгляд", - констатировал президент. Он добавил, что говорил на этот счет с самими топ-менеджерами Высокие зарплаты глав госкомпаний вызваны тем, что предприятия вынуждены нанимать множество иностранных специалистов, платить которым нужно по тарифам международного, а не российского рынка, заявил президент. Нигде в мире, по словам президента, руководитель не получает меньше своих работников. В качестве аналогии он привел пример с зарплатами пилотов гражданской авиации, которые стали получать больше денег из-за того, что авиакомпании начали брать на работу иностранцев.
Во время прямой линии в июне 2019 года президент отмечал, что резко снизить зарплату министрам и топ-менеджерам нельзя. Он пояснял, что это может привести к оттоку квалифицированных кадров, напоминает РБК.
- Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен, - сказал президент в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, как соотносится высокий уровень зарплат таких топ-менеджеров с тем, что они работают в государственных компаниях и получают деньги из бюджета.
Путин отметил, что это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня. "Не так все просто, как казалось бы на первый взгляд", - констатировал президент. Он добавил, что говорил на этот счет с самими топ-менеджерами Высокие зарплаты глав госкомпаний вызваны тем, что предприятия вынуждены нанимать множество иностранных специалистов, платить которым нужно по тарифам международного, а не российского рынка, заявил президент. Нигде в мире, по словам президента, руководитель не получает меньше своих работников. В качестве аналогии он привел пример с зарплатами пилотов гражданской авиации, которые стали получать больше денег из-за того, что авиакомпании начали брать на работу иностранцев.
Во время прямой линии в июне 2019 года президент отмечал, что резко снизить зарплату министрам и топ-менеджерам нельзя. Он пояснял, что это может привести к оттоку квалифицированных кадров, напоминает РБК.