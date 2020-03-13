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Полицейские делали селфи с трупами в морге

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#селфи #морг
Полицейские делали селфи с трупами в морге

Начальники сотрудников правоохранительных органов уволены.

Руководители полицейских, которые устроили фотосессию с телами в морге, привлечены к дисциплинарной ответственности: будут уволены из органов начальник этого отдела и замглавы УВД по СЗАО Москвы, а начальник отдела угрозыска УВД по СЗАО - освобожден от должности. Ранее столичный главк МВД сообщил об увольнении начальника уголовного розыска отдела в районе Щукино и его подчиненной, которые делали фотоснимки в морге на фоне умерших людей.

- Была проведена служебная проверка, по результатам которой они уволены, так как совершили проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Фотографию на фоне тел умерших в морге сделали майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева. Снимок был обнаружен сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве. По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы, сообщает Рен ТВ.
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#селфи #морг

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