В России
сегодня, 16:09
Полицейские делали селфи с трупами в морге
Начальники сотрудников правоохранительных органов уволены.
Руководители полицейских, которые устроили фотосессию с телами в морге, привлечены к дисциплинарной ответственности: будут уволены из органов начальник этого отдела и замглавы УВД по СЗАО Москвы, а начальник отдела угрозыска УВД по СЗАО - освобожден от должности. Ранее столичный главк МВД сообщил об увольнении начальника уголовного розыска отдела в районе Щукино и его подчиненной, которые делали фотоснимки в морге на фоне умерших людей.
- Была проведена служебная проверка, по результатам которой они уволены, так как совершили проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
Фотографию на фоне тел умерших в морге сделали майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева. Снимок был обнаружен сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве. По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы, сообщает Рен ТВ.
- Была проведена служебная проверка, по результатам которой они уволены, так как совершили проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
Фотографию на фоне тел умерших в морге сделали майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева. Снимок был обнаружен сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве. По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы, сообщает Рен ТВ.