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Больше всего липчане заплатили в прошлом году за «коммуналку» - 20 млрд рублей

23 533
#траты
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Больше всего липчане заплатили в прошлом году за «коммуналку» - 20 млрд рублей

Интерсную статистику опубликовал Липецкстат

Так, по данным Липецкстат, наибольшим спросом в 2019 году в нашем регионе пользовались услуги по ремонту и строительству жилья. За желание жить в отремонтированных и комфортных домах и квартирах липчане заплатили почти 2,8 миллиарда. А на ремонт и обслуживание автомобилей потратили 2,6 миллиарда рублей.

Около 1,5 млрд ушли на парикмахерские услуги,  на оплату ритуальных услуг у липчан ушло — 1,3 млрд, ремонт бытовой техники и изготовление металлоизделий — еще 969 млн, услуги бань и душевых — 311 млн, починку обуви — 119 млн, на химчистку и прачечные — 39 млн. К бытовым услугам также относят ремонт и пошив одежды, изготовление и ремонт мебели, а также услуги фотоателье, которыми часто любят пользоваться липчане – затраты на фотоуслуги в прошлом году составили 371,4 млн рублей.

И это не считая трат на медицину, образование, занятия спортом, юридические услуги, культуру, туризм и пр. Они не относятся к понятию бытовых услуг.

За жилищные услуги (плата управляющей компании за содержание и ремонт общедомового имущества) и коммунальные платежи в 2019 году липчане заплатили в общей сложности 20,3 млрд рублей – это составляет 30% в общей сумме затрат на платные услуги.  

Если считать на душу населения, то каждый из 1 миллиона 139 тысяч липчан за год заплатил за бытовое обслуживание 10151 рубль и 17858 рублей — за жилищные и коммунальные услуги. 

23 533
#траты
1

Комментарии (23)

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оргазмов

9 минут назад
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Дед

15 минут назад
Пенсионер, в десятку.
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видимо

24 минуты назад
корпорации устроили геноцид липчанам.
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fed

27 минут назад
Откатов Закат Прикатыч, а по твоему сколько липчан?
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fed

29 минут назад
///, Липецкая область - миллион триста с лих..ем тысяч.
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///

35 минут назад
И как давно наш град Липецк стал миллиоником? А плата за коммунальные поди своих домиков взята для стат данных?
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Викторм

37 минут назад
Просто они на всех квартплату поделили. На стариков, пенсионеров, инвалидов.... А платит работающее население. И на каждого получаются совсем другие цифры... Но, 30% в общей сумме затрат на платные услуги - это очень, очень много.
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Пенсионер

40 минут назад
Поправку в конституцию про недвижимость и щета за горницей депутаты обменяли за бессрочное правления Путина . Он бессрочно президент они бессрочно воруют у народа .
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Пенсионер

44 минуты назад
Матвиенко сенатор заявила что мы переплачиваем за коммуналку Болие 100% , в 2 раза электроэнергия для населения дороже чем соседям в Китай продают . Воющим грабят свой народ демоны единой России во власти .
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Откатов Закат Прикатыч

47 минут назад
1млн 139 липчан?....вы там не с похмелья случайно?...
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