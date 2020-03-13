Больше всего липчане заплатили в прошлом году за «коммуналку» - 20 млрд рублей

Интерсную статистику опубликовал Липецкстат

Так, по данным Липецкстат, наибольшим спросом в 2019 году в нашем регионе пользовались услуги по ремонту и строительству жилья. За желание жить в отремонтированных и комфортных домах и квартирах липчане заплатили почти 2,8 миллиарда. А на ремонт и обслуживание автомобилей потратили 2,6 миллиарда рублей.



Около 1,5 млрд ушли на парикмахерские услуги, на оплату ритуальных услуг у липчан ушло — 1,3 млрд, ремонт бытовой техники и изготовление металлоизделий — еще 969 млн, услуги бань и душевых — 311 млн, починку обуви — 119 млн, на химчистку и прачечные — 39 млн. К бытовым услугам также относят ремонт и пошив одежды, изготовление и ремонт мебели, а также услуги фотоателье, которыми часто любят пользоваться липчане – затраты на фотоуслуги в прошлом году составили 371,4 млн рублей.



И это не считая трат на медицину, образование, занятия спортом, юридические услуги, культуру, туризм и пр. Они не относятся к понятию бытовых услуг.



За жилищные услуги (плата управляющей компании за содержание и ремонт общедомового имущества) и коммунальные платежи в 2019 году липчане заплатили в общей сложности 20,3 млрд рублей – это составляет 30% в общей сумме затрат на платные услуги.



Если считать на душу населения, то каждый из 1 миллиона 139 тысяч липчан за год заплатил за бытовое обслуживание 10151 рубль и 17858 рублей — за жилищные и коммунальные услуги.



