Происшествия

32 минуты назад

Пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадал полицейский: суд назначил ему условное наказание

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#авария #ДТП
Пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадал полицейский: суд назначил ему условное наказание

Приговором Становлянского районного суда житель Ельца признан виновным в нарушение правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Год назад, скрываясь от экипажа ДПС, пьяный ельчанин врезался на своем автомобиле в патрульную машину ГИБДД. В этой аварии получил травму сотрудник полиции.

Апрельской ночью 2019 года на улице Свердлова в Ельце подсудимого на автомобиле «Ауди» попытались остановить для проверки сотрудники ГИБДД. Водитель попытался скрыться. 

- Понимая, что управляет автомобилем в состоянии опьянения, водитель не подчинился законному требованию полицейских, увеличил скорость и выехал из города на альтернативный участок трассы  «Дон» в направлении Москвы.Правонарушитель проигнорировал дорожный знак «Движение прямо» и произвел резкий поворот и «Ауди» врезался в служебным автомобиль ГИББД. В аварии получил серьезную травму полицейский, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Во время следствия по делу ельчанин полностью признал вину и  принял меры к заглаживанию причиненного вреда.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком полтора года условно с испытательным сроком на один год и двухлетним запретом на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами.
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Все Путем

5 минут назад
вот потому из этой страны и валят в проклятые европы.
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алкашня

7 минут назад
моли бы и угол поставть
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ну почему

7 минут назад
ГБбД этого ублю дка не пристрелило при задержании?
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