Пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадал полицейский: суд назначил ему условное наказание

Приговором Становлянского районного суда житель Ельца признан виновным в нарушение правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Год назад, скрываясь от экипажа ДПС, пьяный ельчанин врезался на своем автомобиле в патрульную машину ГИБДД. В этой аварии получил травму сотрудник полиции.

Апрельской ночью 2019 года на улице Свердлова в Ельце подсудимого на автомобиле «Ауди» попытались остановить для проверки сотрудники ГИБДД. Водитель попытался скрыться.



- Понимая, что управляет автомобилем в состоянии опьянения, водитель не подчинился законному требованию полицейских, увеличил скорость и выехал из города на альтернативный участок трассы «Дон» в направлении Москвы.Правонарушитель проигнорировал дорожный знак «Движение прямо» и произвел резкий поворот и «Ауди» врезался в служебным автомобиль ГИББД. В аварии получил серьезную травму полицейский, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Во время следствия по делу ельчанин полностью признал вину и принял меры к заглаживанию причиненного вреда.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком полтора года условно с испытательным сроком на один год и двухлетним запретом на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами.

