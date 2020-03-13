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Дело 28-летнего отца, обвиненного в гибели грудной дочери, направлено в суд
Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 28-летнего жителя села Хлевное, обвиняемого в причинение смерти по неосторожности грудной дочери.
Как установлено следствием, в новогоднюю ночь отец новорождённой девочки при наличии отдельного спального места положил её рядом с собой на диване и уснул. Во сне он перекрыл ей органы дыхания, в результате чего малышка скончалась от асфиксии.
- Следствие считает, что обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий в виде наступления смерти ребёнка, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, - сообщает пресс-служба управления СКР по Липецкой области.
Во время следствия мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Санкция ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.
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