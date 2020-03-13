Происшествия

59 минут назад

Дело 28-летнего отца, обвиненного в гибели грудной дочери, направлено в суд

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#несчастный случай
Дело 28-летнего отца, обвиненного в гибели грудной дочери, направлено в суд

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 28-летнего жителя села Хлевное, обвиняемого в причинение смерти по неосторожности грудной дочери.

Днем 1 января 2020 года в районную больницу родители доставили девочку, рождённую 19 ноября 2019 года, без признаков жизни. Врачи констатировали смерть ребенка.

Как установлено следствием, в новогоднюю ночь отец новорождённой девочки при наличии отдельного спального места положил её рядом с собой на диване и уснул. Во сне он перекрыл ей органы дыхания, в результате чего малышка скончалась от асфиксии.

- Следствие считает, что обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий в виде наступления смерти ребёнка, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, - сообщает пресс-служба управления СКР по Липецкой области.

Во время следствия мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.  
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#несчастный случай

Комментарии (2)

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Ь

33 минуты назад
Эл жжб. Эх https://gorod48.ru/news/1894958/ з.. Юля
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Гостья

41 минуту назад
Конечно, прошу прощения, но почему судят только отца? А где была всю ночь мама ПОЛУТОРА МЕСЯЧНОЙ малышки((((Покойся с миром, ангелочек! (
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