Липецкий пенсионер попал под поезд в Ленинградской области

Мужчина погиб

В дежурную часть транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Лебяжье-Калище Ленинградской области поездом травмирован мужчина.



Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не заметил приближающийся поезд. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось.



В результате полученных травм мужчина скончался. Им оказался 74-летний житель Липецкой области.



В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в трансопртной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

