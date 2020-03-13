Происшествия

13 минут назад

Липецкий пенсионер попал под поезд в Ленинградской области

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#поезд #наезд
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Липецкий пенсионер попал под поезд в Ленинградской области

Мужчина погиб

В дежурную часть транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Лебяжье-Калище Ленинградской области поездом травмирован мужчина.

Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не заметил приближающийся поезд. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось.

В результате полученных травм мужчина скончался. Им оказался 74-летний житель Липецкой области.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в трансопртной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
183
#поезд #наезд
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