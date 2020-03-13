Дело покалеченного тракториста рассмотрит прокуратура

Госинспекция труда установила причины несчастного случая

Завершено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, происшедшего 26 января этого года с трактористом ООО «Заря» Краснинского района при проведении работ по буксировке одного трактора другим. Трактор-буксир начал движение, когда второй машинист уже вышел из буксируемой машины. И водителю буксируемого трактора тросом сломало обе ноги.

- Комиссией были установлены причины несчастного случая. Это и неудовлетворительная организация производства самих работ, и отсутствие контроля со стороны должностных лиц за безопасным проведением работ, - сообщили в Госинспекции труда по Липецкой области.

«Комиссия установила и ответственных лиц, чьи действия (бездействие) привели к несчастному случаю. Ими явились должностные лица ООО «Заря». Материалы расследования направлены в прокуратуру для решения вопроса о привлечении ответственных лиц к уголовной ответственности», сообщают в Госинспекции.

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