26 минут назад
Дело покалеченного тракториста рассмотрит прокуратура
Госинспекция труда установила причины несчастного случая
Завершено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, происшедшего 26 января этого года с трактористом ООО «Заря» Краснинского района при проведении работ по буксировке одного трактора другим. Трактор-буксир начал движение, когда второй машинист уже вышел из буксируемой машины. И водителю буксируемого трактора тросом сломало обе ноги.
- Комиссией были установлены причины несчастного случая. Это и неудовлетворительная организация производства самих работ, и отсутствие контроля со стороны должностных лиц за безопасным проведением работ, - сообщили в Госинспекции труда по Липецкой области.
«Комиссия установила и ответственных лиц, чьи действия (бездействие) привели к несчастному случаю. Ими явились должностные лица ООО «Заря». Материалы расследования направлены в прокуратуру для решения вопроса о привлечении ответственных лиц к уголовной ответственности», сообщают в Госинспекции.
Фото: youtube.com