В ДТП на автодороге Липецк-Грязи пострадали двое детей

Накануне в Липецкой области произошло три крупных ДТП

Вчера в Липецке около часа дня на улице Краснозаводской произошло столкновение автомобилей «Лада Веста» под управлением 40-летнего мужчины, «Лада Калина» под управлением 19-летнего водителя и «Форд» с 47-летней женщиной за рулем. В автоаварии пострадали водитель и 22-летняя пассажирка второго автомобиля. Они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.



В Грязинском районе в половине десятого утра на автодороге Липецк – Грязи произошло столкновение автомобилей ГАЗ под управлением 41-летнего мужчины и «Хендай» с 34-летней женщиной за рулем. В ДТП пострадали два пассажира иномарки, дети 7-ми и 3-х лет. С травмами их доставили в больницу. Оба ребенка находились в детских удерживающих устройствах.



В Чаплыгине около половины первого дня на улице Полева произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 под управлением 73-летнего водителя и «Богдан» с 22-летней девушкой за рулем. В автоаварии пострадали две пассажирки второго автомобиля – с травмами их доставили в больницу.

