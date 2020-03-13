Общество

34 минуты назад

В ДТП на автодороге Липецк-Грязи пострадали двое детей

772
#ДТП
1
В ДТП на автодороге Липецк-Грязи пострадали двое детей

Накануне в Липецкой области произошло три крупных ДТП

Вчера в Липецке около часа дня на улице Краснозаводской произошло столкновение автомобилей «Лада Веста» под управлением 40-летнего мужчины, «Лада Калина» под управлением 19-летнего водителя и «Форд» с 47-летней женщиной за рулем. В автоаварии пострадали водитель и 22-летняя пассажирка второго автомобиля. Они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В Грязинском районе в половине десятого утра на автодороге Липецк – Грязи произошло столкновение автомобилей ГАЗ под управлением 41-летнего мужчины и «Хендай» с 34-летней женщиной за рулем. В ДТП пострадали два пассажира иномарки, дети 7-ми и 3-х лет. С травмами их доставили в больницу. Оба ребенка находились в детских удерживающих устройствах. 

В Чаплыгине около половины первого дня на улице Полева произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 под управлением 73-летнего водителя и «Богдан» с 22-летней девушкой за рулем. В автоаварии пострадали две пассажирки второго автомобиля – с травмами их доставили в больницу. 
772
#ДТП
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкий авиацентр провел масштабные учения
#авиацентр #учения
7
Липецкий авиацентр провел масштабные учения

сегодня, 08:09

Общество
В Липецке проверили как дезинфицируют автобусы частные перевозчики
#дезинфекция
56
В Липецке проверили как дезинфицируют автобусы частные перевозчики

вчера, 19:47

Общество
5,5 тысяч липчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю
#грипп #ОРВИ
26
5,5 тысяч липчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю

вчера, 19:44

Общество
Малышей-отпускников не пустят в детсад
#коронавирус #дети
20
Малышей-отпускников не пустят в детсад

вчера, 18:39

Общество
Школьный карантин повлияет на сроки написания проверочных работ
#проверочные работы #карантин
29
Школьный карантин повлияет на сроки написания проверочных работ

вчера, 17:23

Общество
Мост с центрального пляжа на «Зеленый остров» будет возведен в ближайшие две недели
#мост #"Зеленый остров"
52
Мост с центрального пляжа на «Зеленый остров» будет возведен в ближайшие две недели

вчера, 17:12

Общество