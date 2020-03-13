Общество

сегодня, 08:09

Липецкий авиацентр провел масштабные учения

7 1273
#авиацентр #учения
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Липецкий авиацентр провел масштабные учения

В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени В.П. Чкалова прошло летно-тактическое учение с авиационным частями, дислоцированными в Липецкой, Московской и Нижегородской областях.

В учениях были задействованы самолеты истребительной и бомбардировочной авиации Су-35с, Су-30см, Су-34, МиГ-31 и МиГ-29. Всего более 20 единиц авиационной техники.

В ходе учения летчики Воздушно-космических сил отработали перехват воздушных целей, а также нанесение авиационного удара по наземным целям. Для этого на полигоне Погоново в Воронежской области были представлены мишени, имитирующие укрепления, пункты управления и объекты аэродрома условного противника.

Завершилось учение практическим бомбометанием экипажей в составе пар и звеньев. Боевое применение авиационных средств поражения выполнялось на высотах 600 и 900 метров.

В рамках розыгрыша практических действий экипажи самолетов Су-30см и Су-35с также отработали истребительное сопровождение и прикрытие ударной авиационной группы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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#авиацентр #учения
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Комментарии (7)

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хохлочлен в мордовский хавальник

20 минут назад
А главный едерастовский тролль диман плямин (с 2010 года стал краси чков) телефон 89103543434, паспорт 4210 647886 выдан 15.12.2010 со сселок, высоцкого, 6, который был высран 19.09.1981 в чуркистанском чарджоу когда его сверстники учились в 7 классе, УЖЕ В МУРМАНСКОЙ ИК-18 ПОД ШКОНАРЕМ КУКАРЕКАЛ, ГЛОТАЛ ХОХЛЯЦКИЕ ЧЛЕНЫ И ТРИППЕР В ЖОПЕ ПО КАМЕРАМ РАЗНОСИЛ!
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Перри Мейсон

24 минуты назад
Тебя хохлы наверное, "Или Соловьева со Скабеевой пересмотрел." Я просто Венедиктова переслушал и Синдееву пересмотрел..
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Перри Мейсон

26 минут назад
Тебя хохлы наверное, "в детстве морду набили" Не, наоборот)))
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Любопытный

28 минут назад
А в Сирии чё? Уже победили? Или лучшие друзья - турки не дают?
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Тебя хохлы наверное

36 минут назад
Перри Мейсон, в детстве морду набили, до сих пор о них не забудешь. Или Соловьева со Скабеевой пересмотрел. Да захламлён похрену, они все в Польше на панов работают. Привет
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Перри Мейсон

58 минут назад
Хохлы выразили озабоченность?
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молодой тупняк

сегодня, 08:28
А на деле наши самолёты постоянно падают или их сбивают.
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