сегодня, 08:09
Липецкий авиацентр провел масштабные учения
В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени В.П. Чкалова прошло летно-тактическое учение с авиационным частями, дислоцированными в Липецкой, Московской и Нижегородской областях.
В ходе учения летчики Воздушно-космических сил отработали перехват воздушных целей, а также нанесение авиационного удара по наземным целям. Для этого на полигоне Погоново в Воронежской области были представлены мишени, имитирующие укрепления, пункты управления и объекты аэродрома условного противника.
Завершилось учение практическим бомбометанием экипажей в составе пар и звеньев. Боевое применение авиационных средств поражения выполнялось на высотах 600 и 900 метров.
В рамках розыгрыша практических действий экипажи самолетов Су-30см и Су-35с также отработали истребительное сопровождение и прикрытие ударной авиационной группы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
хохлочлен в мордовский хавальник
Перри Мейсон
Перри Мейсон
Любопытный
Тебя хохлы наверное
Перри Мейсон
молодой тупняк