Липецкий подросток систематически крал деньги с банковской карточки соседки

Соседка сама обращалась к нему за помощью

Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).



По данным следствия, подросток воспользовался доверчивостью соседки, обратившейся к нему с просьбой помочь ей зарегистрировать кредитную карту и произвести платежи с помощью мобильного телефона через банк онлайн. Узнав, таким образом, реквизиты её банковской карты, он при каждом обращении соседки за помощью стал переводить небольшие денежные суммы на свой телефон. В результате «предприимчивый» подросток похитил с карты многодетной матери более 8,5 тысяч рублей, создав кредитные обязательства потерпевшей перед банком.



Заметив пропажу, женщина потребовала вернуть деньги, однако подросток уже их потратил. О краже потерпевшая сообщила в правоохранительные органы.



Во время расследования уголовного дела вину в совершении преступления подросток признал и раскаялся в содеянном. По ходатайству следователя судом он заключен под домашний арест. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

