Происшествия

24 минуты назад

Липецкий подросток систематически крал деньги с банковской карточки соседки

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#кража
Липецкий подросток систематически крал деньги с банковской карточки соседки

Соседка сама обращалась к нему за помощью

Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

По данным следствия, подросток воспользовался доверчивостью соседки, обратившейся к нему с просьбой помочь ей зарегистрировать кредитную карту и произвести платежи с помощью мобильного телефона через банк онлайн. Узнав, таким образом, реквизиты её банковской карты, он при каждом обращении соседки за помощью стал переводить небольшие денежные суммы на свой телефон. В результате «предприимчивый» подросток похитил с карты многодетной матери более 8,5 тысяч рублей, создав кредитные обязательства потерпевшей перед банком.

Заметив пропажу, женщина потребовала вернуть деньги, однако подросток уже их потратил. О краже потерпевшая сообщила в правоохранительные органы.

Во время расследования уголовного дела вину в совершении преступления подросток признал и раскаялся в содеянном. По ходатайству следователя судом он заключен под домашний арест. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
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#кража

Комментарии (3)

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молодой тупняк

7 минут назад
при коммунистах кормили на убой и давали жильё без ипотек и материнского капитала, все были обеспечены работой, а всю куюню которая сильно впедила обществу приговаривали к смертной казни!
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Ваш

16 минут назад
Пря Сталяне воровали карточки на хлеб
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молодой тупняк

17 минут назад
Забили народу голову этими карточками, денег своровано с карт столько, сколько не воровали наличку, но всё ещё впереди!
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