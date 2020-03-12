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сегодня, 20:20

Липецкая вечЁрка: фейки, дети и политики

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: фейки, дети и политики

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 12 марта.

Несколько сотен комментариев липчане сегодня оставили к новостям насчет фейков о коронавирусе в регионе. Накануне Игорь Артамонов сообщил, что по мессенджерам и соцсетям сейчас активно распространяют фейки о большом количестве заболевших. Один из них - аудиозапись телефонного разговора. GOROD48 проверил утверждёния из этой записи., а губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе

Тем временем управление потребрынка и ценовой политики Липецкой области рекомендовало  не брать с собой детей в торговые центры. Ведомство рекомендует родителям не приводить детей в торговые центры. Предпринимателям предложено приостановить деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах до 22 марта.

Между прочим, в Липецком областном совете появился новый депутат. Сегодня на сессии областного совета депутатов вручили мандат Геннадию Крутских. Он занял место умершего в декабре прошлого года депутата-единоросса Александра Дарьина.

Также сегодня на сессии городского совета депутатов Лебедяни народные избранники рассмотрели заявление об отставке мэра Лебедяни Алексея Хрипченкои проголосовали "за" его увольнение по собственному желанию; исполнять обязанности главы пока будет его заместитель Антон Антонов. Главу Лебедяни выберут также на сессии горсовета.
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#вечёрка

Комментарии (2)

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ангела

11 минут назад
А джунгли парк и джанго тоже закрыли?
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Путину!

57 минут назад
Ты жадная, тупая скотина !, А теперь что дальше - то , Опять из-за тебя страдать ??!
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