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сегодня, 20:20
Липецкая вечЁрка: фейки, дети и политики
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 12 марта.
Несколько сотен комментариев липчане сегодня оставили к новостям насчет фейков о коронавирусе в регионе. Накануне Игорь Артамонов сообщил, что по мессенджерам и соцсетям сейчас активно распространяют фейки о большом количестве заболевших. Один из них - аудиозапись телефонного разговора. GOROD48 проверил утверждёния из этой записи., а губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе
Тем временем управление потребрынка и ценовой политики Липецкой области рекомендовало не брать с собой детей в торговые центры. Ведомство рекомендует родителям не приводить детей в торговые центры. Предпринимателям предложено приостановить деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах до 22 марта.
Между прочим, в Липецком областном совете появился новый депутат. Сегодня на сессии областного совета депутатов вручили мандат Геннадию Крутских. Он занял место умершего в декабре прошлого года депутата-единоросса Александра Дарьина.
Также сегодня на сессии городского совета депутатов Лебедяни народные избранники рассмотрели заявление об отставке мэра Лебедяни Алексея Хрипченкои проголосовали "за" его увольнение по собственному желанию; исполнять обязанности главы пока будет его заместитель Антон Антонов. Главу Лебедяни выберут также на сессии горсовета.
Тем временем управление потребрынка и ценовой политики Липецкой области рекомендовало не брать с собой детей в торговые центры. Ведомство рекомендует родителям не приводить детей в торговые центры. Предпринимателям предложено приостановить деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах до 22 марта.
Между прочим, в Липецком областном совете появился новый депутат. Сегодня на сессии областного совета депутатов вручили мандат Геннадию Крутских. Он занял место умершего в декабре прошлого года депутата-единоросса Александра Дарьина.
Также сегодня на сессии городского совета депутатов Лебедяни народные избранники рассмотрели заявление об отставке мэра Лебедяни Алексея Хрипченкои проголосовали "за" его увольнение по собственному желанию; исполнять обязанности главы пока будет его заместитель Антон Антонов. Главу Лебедяни выберут также на сессии горсовета.
ангела
Путину!