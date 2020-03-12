Липецкие полицейские задержали гражданина Киргизии

Его разыскивал комитет нацбезопасности Киргизии

Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя Киргизии в Липецке, в 8-м микрорайоне.



Мужчина находился в межгосударственном розыске (по странам СНГ). Его разыскивало следственное управление государственного комитета национальной безопасности Киргизской республики. Еще в сентябре прошлого года суд Бишкека заочно приговорил его к аресту. На родине ему вменяется осуществление незаконной миграции через государственную границу.



- Изначально была ориентировка, что он может находиться в Усманском районе, - рассказали в пресс-службе УМВД Росси по Липецкой области. – В итоге он был задержан на улице в Липецке. Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания ждет экстрадиции после подготовки необходимых документов.



