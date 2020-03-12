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50 минут назад
Липецкие полицейские задержали гражданина Киргизии
Его разыскивал комитет нацбезопасности Киргизии
Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя Киргизии в Липецке, в 8-м микрорайоне.
Мужчина находился в межгосударственном розыске (по странам СНГ). Его разыскивало следственное управление государственного комитета национальной безопасности Киргизской республики. Еще в сентябре прошлого года суд Бишкека заочно приговорил его к аресту. На родине ему вменяется осуществление незаконной миграции через государственную границу.
- Изначально была ориентировка, что он может находиться в Усманском районе, - рассказали в пресс-службе УМВД Росси по Липецкой области. – В итоге он был задержан на улице в Липецке. Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания ждет экстрадиции после подготовки необходимых документов.
Мужчина находился в межгосударственном розыске (по странам СНГ). Его разыскивало следственное управление государственного комитета национальной безопасности Киргизской республики. Еще в сентябре прошлого года суд Бишкека заочно приговорил его к аресту. На родине ему вменяется осуществление незаконной миграции через государственную границу.
- Изначально была ориентировка, что он может находиться в Усманском районе, - рассказали в пресс-службе УМВД Росси по Липецкой области. – В итоге он был задержан на улице в Липецке. Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания ждет экстрадиции после подготовки необходимых документов.
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