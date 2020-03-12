Школьный карантин повлияет на сроки написания проверочных работ

Проверочные работы перенесут на другие даты

Как сообщает пресс-служба липецкого городского совета депутатов, сегодня на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи горсовета у депутатов было много вопросов к департаменту образования. Руководитель этого ведомства Светлана Бедрова отчитывалась о работе за 2019 год.



- Учеников отправили на карантин. Каким образом будут скорректированы учебные планы? И как будут проводиться всероссийские проверочные работы? – спросил депутат Максим Путилин.



По словам председателя департамента образования, преподавательский состав школ корректирует учебные программы. Стараются минимизировать ту нагрузку, которая может возникнуть после выхода с карантина.



- По 11 классам, где ВПР не обязательные, практически принято решение о том, что дети не будут их писать или будут писать, но добровольно. Там, где проверочные работы обязательные, с 1 по 8 класс, будем корректировать графики. Там неделя дана на проведение ВПР, то есть можно не в первые дни после выхода, а чуть позже провести, - пояснила Светлана Бедрова.



Многих парламентариев волновала оптимизация образовательных учреждений. Так, вице-спикер Евдокия Бычкова спросила про необходимость данной меры.



- Оптимизация будет проводиться. Вопросы грамотного распределения кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов постоянно в нашей повестке. Мы уходим от нецелевых расходов на увеличенный административный персонал. Освободившиеся средства мы можем направить и на повышение оплаты труда, и на улучшение материальной базы, - заявила Светлана Бедрова.



- В свое время мы понимали, что дошкольным учреждениям надо дать максимальную самостоятельность. Это сразу же сказывалось на состоянии детских садов, они становились лучше. Вы сегодня объединяете школы с детскими садами. Я очень сомневаюсь, что это правильное направление. Что от этого выигрывают дети и воспитатели? - спросил первый вице-спикер Федор Жигаров.



- Пока говорить о результатах рано. Большие образовательные комплексы только начали работать. Но отсутствие жалоб – это один из результатов, - отметила Светлана Бедрова.



По ее словам, департамент образования серьезно прорабатывает вопрос объединения и школ, и детских садов. Проводится большая работа по анализу конкретной ситуации.



Депутат Алина Старцева предложила посвятить следующую общешкольную родительскую конференцию теме оптимизации учебных заведений. Этот вопрос станет главным и в повестке профильной комиссии горсовета.



