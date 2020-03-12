Общество
18 минут назад
«Нас убеждали, что в Парке Победы ни одного дерева спилено не будет. Очередное вранье!»
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Депутат горсовета Александр Ушаков обвинил мэрию, но сам попал впросак.
На своей страничке в соцсетях самый молодой депутат горсовета Александр Ушаков разместил видео с пнем. И написал следующее: «На публичных слушаниях нас убеждали, что в Парке Победы ни одного дерева спилено не будет. И что мы видим? Очередное враньё! Деревья уже вовсю пилят по ночам. Бдительные жители присылают мне видео на которых всё отчетливо видно. Смотрите сами».
Однако депутат от КПРФ со свойственной молодости горячностью пошел против истины. Его ошибка в том, что он, как впрочем, и большинство горожан, считает лесополосу с этим самым пнем преткновения частью парка Победы. На самом деле, как пояснил GOROD48 старший администратор этого парка Виталий Кривоносов, границей парка со стороны микрорайона МЖК является асфальтированная дорожка.
По одну сторону от нее - парк, по вторую - муниципальная земля. В попадающем под скорую реновацию парке, по словам Виталия Кривоносова, не спилено ни одного дерева (авторы проекта реконструкции намерены максимально щадяще отнестись к зеленым насаждениям).
А вот по другую сторону дорожки в январе работники МУП «Зеленхоз» по указанию управления главного смотрителя мэрии, спилили несколько аварийных деревьев и вырубили самосев.
- Об этом нас просили жители близлежащих жилых домов. Люди жаловались на опасность, исходящую от засохших деревьев. Часть этой лесополосы мы очистили, а часть еще нет, - сообщила GOROD48 начальник участка УГС Липецка Ольга Чванова.
Действительно, очищенная часть этой лесополосы выглядит куда лучше дикой.
Еще бы провести в ней субботник, очистив от бутылок и иного мусора! Также, возможно, было бы правильно отдать эту лесополосу в состав парка. А почему бы и нет? Отрывать от популярных мест отдыха горожан куски земли, как это было в случае с Быхановым садом, депутаты горсовета сумели, а вот расширить зеленый пояс города пока не пробовали ни разу.
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Однако депутат от КПРФ со свойственной молодости горячностью пошел против истины. Его ошибка в том, что он, как впрочем, и большинство горожан, считает лесополосу с этим самым пнем преткновения частью парка Победы. На самом деле, как пояснил GOROD48 старший администратор этого парка Виталий Кривоносов, границей парка со стороны микрорайона МЖК является асфальтированная дорожка.
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По одну сторону от нее - парк, по вторую - муниципальная земля. В попадающем под скорую реновацию парке, по словам Виталия Кривоносова, не спилено ни одного дерева (авторы проекта реконструкции намерены максимально щадяще отнестись к зеленым насаждениям).
А вот по другую сторону дорожки в январе работники МУП «Зеленхоз» по указанию управления главного смотрителя мэрии, спилили несколько аварийных деревьев и вырубили самосев.
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- Об этом нас просили жители близлежащих жилых домов. Люди жаловались на опасность, исходящую от засохших деревьев. Часть этой лесополосы мы очистили, а часть еще нет, - сообщила GOROD48 начальник участка УГС Липецка Ольга Чванова.
Действительно, очищенная часть этой лесополосы выглядит куда лучше дикой.
Еще бы провести в ней субботник, очистив от бутылок и иного мусора! Также, возможно, было бы правильно отдать эту лесополосу в состав парка. А почему бы и нет? Отрывать от популярных мест отдыха горожан куски земли, как это было в случае с Быхановым садом, депутаты горсовета сумели, а вот расширить зеленый пояс города пока не пробовали ни разу.
2 464
Липчанин
гость