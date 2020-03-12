Погода в Липецкой области возвращается к норме

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты атлантического циклона, которые принесут с собой временами дождь, а 15 марта — дождь, переходящий в снег.

Температура воздуха начнет постепенно понижаться до минусовых значений. 13 и 15 марта в тылу циклона усилится ветер до 16-21 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 марта — 7-8 градусов тепла, что на 9-11 градусов выше нормы, 14 марта — 5-6 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы, 15 марта — 2-3 градуса мороза, что около климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16-21 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем составит от 8 до 13 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, который днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 10 до 12 градусов тепла.



13 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1932 году – 24 градуса мороза.



