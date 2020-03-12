В мире
32 минуты назад
Назван главный козырь России в нефтяной войне
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Издание Bloomberg уверено в производственной силе страны.
По оценке аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank, преимуществами Москвы являются низкая стоимость производства, развития инфраструктура, гибкая налоговая система и плавающий курс рубля, уточняет РИА Новости. Россия может оказаться единственным производителем нефти, способным работать при цене 15-20 долларов за баррель, пишет Bloomberg. Российские производители получают часть доходов в долларах, а расходуют в рублях. Таким образом, они могут инвестировать в производство тогда, когда их конкуренты вынуждены эти траты сокращать.
Напомним, курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск четверга вырос на 2,1 рубля - до 75,05 рубля (уже поднимался до 75,07 рубля), курс евро - на 2,22 рубля, до 84,38 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 7,1% - до 33,24 доллара за баррель. Рубль обвалился к доллару и евро в начале этой недели, вслед за падением мировых цен на нефть после разрыва сделки ОПЕК+. В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016-го, евро дорожает до 84 рублей.
В четверг ранее стало известно, что Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть. Как сообщило агентство Bloomberg, Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на $5. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта. Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на $6 за баррель - на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco (компания, занимающаяся добычей нефти в Саудовской Аравии).
Россия разорвала сделку с ОПЕК+ 6 марта, отказавшись сильнее сокращать добычу нефти. На новостях о провале переговоров ОПЕК+ стоимость нефти обвалилась до минимума с 1991 года. На торгах 9 марта стоимость барреля Brent опускалась на 30 процентов, до 31 доллара. В последующие дни цена отскочила, и по состоянию на 11 марта нефть торговалась на Лондонской бирже ICE на уровне 36-37 долларов за баррель.
Напомним, курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск четверга вырос на 2,1 рубля - до 75,05 рубля (уже поднимался до 75,07 рубля), курс евро - на 2,22 рубля, до 84,38 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 7,1% - до 33,24 доллара за баррель. Рубль обвалился к доллару и евро в начале этой недели, вслед за падением мировых цен на нефть после разрыва сделки ОПЕК+. В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016-го, евро дорожает до 84 рублей.
В четверг ранее стало известно, что Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть. Как сообщило агентство Bloomberg, Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на $5. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта. Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на $6 за баррель - на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco (компания, занимающаяся добычей нефти в Саудовской Аравии).
Россия разорвала сделку с ОПЕК+ 6 марта, отказавшись сильнее сокращать добычу нефти. На новостях о провале переговоров ОПЕК+ стоимость нефти обвалилась до минимума с 1991 года. На торгах 9 марта стоимость барреля Brent опускалась на 30 процентов, до 31 доллара. В последующие дни цена отскочила, и по состоянию на 11 марта нефть торговалась на Лондонской бирже ICE на уровне 36-37 долларов за баррель.
98