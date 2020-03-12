В России
37 минут назад
Студентам запретили обниматься и целоваться
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Временное ограничение – профилактика распространения коронавируса в питерском вузе.
Ректор Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий выпустил приказ, который запрещает студентам любые тактильные контакты на территории университета. Запрет касается не только учащихся, но и сотрудников. Его нарушения будут считаться грубыми дисциплинарными проступками. Контроль за исполнением Запесоцкий оставил за собой. В «черный список» попали рукопожатия, объятия и поцелуи, уточняет издание «Мойка».
Документ опубликован на официальном сайте вуза 12 марта. В пояснительной записке говорится о том, что такая мера обусловлена «потенциально опасной для жизни и здоровья граждан эпидемиологической ситуацией». Речь идет о распространении коронавируса. В настоящий момент в Петербурге почти 130 человек попали в больницу с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей, пишет «Питер ТВ».
Документ опубликован на официальном сайте вуза 12 марта. В пояснительной записке говорится о том, что такая мера обусловлена «потенциально опасной для жизни и здоровья граждан эпидемиологической ситуацией». Речь идет о распространении коронавируса. В настоящий момент в Петербурге почти 130 человек попали в больницу с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей, пишет «Питер ТВ».
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