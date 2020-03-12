В России

42 минуты назад

Пенсионерка попала под поезд

134
#поезд #несчастный случай

Несчастный случай произошел в Ряжском районе Рязанской области вблизи пассажирской станции.

67-летняя жительница Ряжска погибла, попав под поезд. Трагедия произошла вечером 8 марта в селе Петрово Ряжского района, возле платформы 308 км, пишет ИД «Пресса».

По предварительной информации, пенсионерка собиралась ехать домой на электричке, уточняет «АиФ Рязань». Она переходила железнодорожные пути, чтобы попасть на противоположную платформу и была сбита пассажирским поездом, ехавшим со стороны станции Ряжск-1. По свидетельству очевидцев, женщина скончалась на месте.

По факту гибели пенсионерки следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка.
134
#поезд #несчастный случай

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Студентам запретили обниматься и целоваться
#коронавирус #запрет #вуз
Студентам запретили обниматься и целоваться

35 минут назад

В России
Курс доллара превысил 75 рублей
#доллар #рубль #курс валют
1
Курс доллара превысил 75 рублей

45 минут назад

В России
Терешкова обвинила критикующих её в нелюбви к России
#Терешкова #Конституция
1
Терешкова обвинила критикующих её в нелюбви к России

сегодня, 14:12

В России
В России могут взлететь ставки по ипотеке
#ипотека
В России могут взлететь ставки по ипотеке

сегодня, 14:05

В России
Роскачество определило сомнительные презервативы
#роскачество #презервативы
Роскачество определило сомнительные презервативы

сегодня, 13:57

В России
Мишустин: российская экономика под контролем
#рубль #Мишустин
Мишустин: российская экономика под контролем

сегодня, 13:46

В России