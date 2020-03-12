В России
42 минуты назад
Пенсионерка попала под поезд
Несчастный случай произошел в Ряжском районе Рязанской области вблизи пассажирской станции.
67-летняя жительница Ряжска погибла, попав под поезд. Трагедия произошла вечером 8 марта в селе Петрово Ряжского района, возле платформы 308 км, пишет ИД «Пресса».
По предварительной информации, пенсионерка собиралась ехать домой на электричке, уточняет «АиФ Рязань». Она переходила железнодорожные пути, чтобы попасть на противоположную платформу и была сбита пассажирским поездом, ехавшим со стороны станции Ряжск-1. По свидетельству очевидцев, женщина скончалась на месте.
По факту гибели пенсионерки следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка.
По предварительной информации, пенсионерка собиралась ехать домой на электричке, уточняет «АиФ Рязань». Она переходила железнодорожные пути, чтобы попасть на противоположную платформу и была сбита пассажирским поездом, ехавшим со стороны станции Ряжск-1. По свидетельству очевидцев, женщина скончалась на месте.
По факту гибели пенсионерки следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка.