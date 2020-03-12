Коронавирус лишил Липецк массовых мероприятий

До особого распоряжения в Липецке попали под запрет концерты и спектакли, занятия в кружках, секциях, музыкальных, художественных, спортивных школах, не работают библиотеки. Как прокомментировал председатель департамента культуры администрации Липецка Сергей Малько, запрет введён в связи с тем, что на территории города установлен режим повышенной готовности в целях предупреждения распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

- С 10 марта отменены все массовые культурные мероприятия, а с 11 марта — занятия в кружках, секциях, учреждениях дополнительного образования. Приостановлены и мероприятия на коммерческой основе. Так, театры не будут показывать спектакли, перенесут концерты, музыканты в это время будут вести обычные репетиции. Всем, кто приобрёл билеты, например, в театр или на выставку, обязаны вернуть деньги либо, если зритель захочет, его должны пропустить в зал по этому билету в новую дату представления, пояснил Сергей Малько.

Ситуацию со спортивными мероприятиями и занятиями пояснила председатель городского департамента по физической культуре и спорту Александра Кузнецова:

- В связи с профилактическими мероприятиями мы приостановили тренировочный процесс в детских секциях. Сегодня остаются открыты лишь муниципальные бассейны и только для взрослых. Это места с небольшой проходимостью, поэтому пока мы не стали их полностью закрывать. При этом дети не занимаются в них.