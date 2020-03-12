В России

47 минут назад

Курс доллара превысил 75 рублей

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#доллар #рубль #курс валют

Обвал российской валюты продолжается на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара в ходе торгов в четверг, 12 марта, превысил 75 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает RT.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск четверга рос на 2,1 рубля - до 75,05 рубля (уже поднимался до 75,07 рубля), курс евро - на 2,22 рубля, до 84,38 рубля, уточняет РИА Новости. Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 7,1% - до 33,24 доллара за баррель.

Рубль обвалился к доллару и евро в начале этой недели, вслед за падением мировых цен на нефть после разрыва сделки ОПЕК+. В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016-го, евро дорожает до 84 рублей.
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#доллар #рубль #курс валют

Комментарии (1)

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Инна

34 минуты назад
доллар каждый год повышается на десятку, уже давно поняятно, что он тянет к 100,рано или поздно он будет 100
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