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сегодня, 14:12
Терешкова обвинила критикующих её в нелюбви к России
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Россияне, которые критикуют поправку, дающую возможность нынешнему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на выборах главы государства, не любят свою страну. Об этом заявила озвучившая инициативу депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова, пишет ТАСС.
- Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить, — сказала депутат, отвечая на вопрос, как она относится к несогласным с ее поправкой.
Ранее на сайте Change.org появилась петиция от имени жителей города Тутаева Ярославской области с призывом лишить депутата Валентину Терешкову статуса «Почетный гражданин» города.Авторы напомнили, что в минувший вторник Терешкова, «читая по заготовленной бумажке текст, предложила Госдуме внести поправку в Конституцию, обнуляющую сроки президентства Путина В.В.», а затем «приняла активное участие в шоу, которое некоторые люди называют „госпереворотом“».В петиции говорится, что Терешкова 19 июля 2018 года проголосовала за повышение пенсионного возраста, и в целом как депутат голосует за все «антинародные» законы нынешней власти, уточняет «Росбалт».Ранее она объяснила инициативу просьбами людей, пишет «Коммерсант».
Спикер Госдумы в начале заседания нижней палаты заявил, что атаки на депутата из-за рубежа на госпожу Терешкову — «это атаки на нашу страну» . «Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее <…>. И каждый из нас <…> должен делать все для того, чтобы эти нападки преодолеть, противостоять им, защищая сегодня нашу коллегу от этой лжи, которая идет из-за рубежа, которая идет для того, чтобы нашу страну разрушить»,— заявил он.
- Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить, — сказала депутат, отвечая на вопрос, как она относится к несогласным с ее поправкой.
Ранее на сайте Change.org появилась петиция от имени жителей города Тутаева Ярославской области с призывом лишить депутата Валентину Терешкову статуса «Почетный гражданин» города.Авторы напомнили, что в минувший вторник Терешкова, «читая по заготовленной бумажке текст, предложила Госдуме внести поправку в Конституцию, обнуляющую сроки президентства Путина В.В.», а затем «приняла активное участие в шоу, которое некоторые люди называют „госпереворотом“».В петиции говорится, что Терешкова 19 июля 2018 года проголосовала за повышение пенсионного возраста, и в целом как депутат голосует за все «антинародные» законы нынешней власти, уточняет «Росбалт».Ранее она объяснила инициативу просьбами людей, пишет «Коммерсант».
Спикер Госдумы в начале заседания нижней палаты заявил, что атаки на депутата из-за рубежа на госпожу Терешкову — «это атаки на нашу страну» . «Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее <…>. И каждый из нас <…> должен делать все для того, чтобы эти нападки преодолеть, противостоять им, защищая сегодня нашу коллегу от этой лжи, которая идет из-за рубежа, которая идет для того, чтобы нашу страну разрушить»,— заявил он.
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