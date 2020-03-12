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сегодня, 14:05
В России могут взлететь ставки по ипотеке
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Мутко не исключает подорожания жилищных кредитов.
Резкое ослабление курса рубля, произошедшее на фоне падения стоимости нефти, может привести к увеличению ключевой ставки ЦБ и повышению ставок по ипотеке, заявил в четверг гендиректор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс».
- Последние несколько дней активы стали дороже, практически неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток. Вопрос в том, как сейчас поведет себя Центральный банк, какое решение будет по ключевой ставке — вверх или вниз. Если это произойдет, то ставки могут вернуться на 1-2 пункта, — сказал Мутко, отвечая на вопрос журналистов о влиянии экономической ситуации на ставки по ипотеке.
Он напомнил, что в настоящее время базовая ставка по ипотеке составляет 8,5%, наблюдается оживление спроса на рынке. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п. п. - до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%, уточняет ТАСС.
Рубль обвалился к доллару и евро в начале этой недели, вслед за падением мировых цен на нефть после разрыва сделки ОПЕК+. В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016-го, евро дорожает до 84 рублей. Цены на нефть продолжают снижение — майский фьючерс на баррель марки Brent падает до 34,31 доллара, уточняет РИА Новости.
- Последние несколько дней активы стали дороже, практически неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток. Вопрос в том, как сейчас поведет себя Центральный банк, какое решение будет по ключевой ставке — вверх или вниз. Если это произойдет, то ставки могут вернуться на 1-2 пункта, — сказал Мутко, отвечая на вопрос журналистов о влиянии экономической ситуации на ставки по ипотеке.
Он напомнил, что в настоящее время базовая ставка по ипотеке составляет 8,5%, наблюдается оживление спроса на рынке. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п. п. - до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%, уточняет ТАСС.
Рубль обвалился к доллару и евро в начале этой недели, вслед за падением мировых цен на нефть после разрыва сделки ОПЕК+. В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016-го, евро дорожает до 84 рублей. Цены на нефть продолжают снижение — майский фьючерс на баррель марки Brent падает до 34,31 доллара, уточняет РИА Новости.
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